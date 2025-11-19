Мои заказы

Квест по промышленному Петербургу начала 20 века

От водочного завода до руин «Красного треугольника»
Знакомьтесь — инженер Георгий Рабцевич.

Он был из рода людей, которых мы называем мечтателями, и воображал многое — а многое ли сбылось? Отправляйтесь с ним в путешествие по промышленному дореволюционному Петербургу — разгадывайте загадки, ищите тайники, сравнивайте эпохи, вспоминайте смелых на идеи и действия творцов и решайте, наступило ли технологическое будущее.
Описание квеста

Казённый очистной винный склад № 4 — промышленный комплекс с заводским корпусами, домами рабочих и краснорпичными дворами-колодцами. Очень хитрый лабиринт.

Бульвар Циолковского, бывшая река Таракановка — место скопления сурового быта рабочих, покрытого петербургским смогом. Попробуете отыскать здесь послание о транспорте будущего?

Обводный канал у Таракановского моста — самое пугающее место старого города со статью столичной набережной. Разгадаем тайну, которую хранит мост?

Завод «Красный треугольник» — руины с жуткими видами и памятью об успешном предприятии Российской империи. Вам предстоит открыть мир оставленного завода со световыми фонарями, подвесными галереями, сводами Монье, коллекцией кирпичей от разных производителей — и выбраться оттуда.

Как это будет

Вы станете главными действующими лицами, а я — вашим проводником: буду рассказывать истории и погружать в контекст.

Организационные детали

Интересно будет взрослым и детям от 10 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Обводного канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 318 туристов
Я как никто другой могу рассказать о любимом городе. Моя цель — поделиться с людьми своим взглядом на Петербург, выработанным за годы работы гидом. На экскурсиях я превращаю город в
читать дальше

метафору, экспериментирую с разными подходами к восприятию. Я историк по образованию, но убеждён, что о городе лучше говорят поэты, они очень метко видят его суть. Город для меня — живой организм с его развитием, культурными слоями, характером и историями.

