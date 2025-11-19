Знакомьтесь — инженер Георгий Рабцевич. Он был из рода людей, которых мы называем мечтателями, и воображал многое — а многое ли сбылось? Отправляйтесь с ним в путешествие по промышленному дореволюционному Петербургу — разгадывайте загадки, ищите тайники, сравнивайте эпохи, вспоминайте смелых на идеи и действия творцов и решайте, наступило ли технологическое будущее.

Описание квеста

Казённый очистной винный склад № 4 — промышленный комплекс с заводским корпусами, домами рабочих и краснорпичными дворами-колодцами. Очень хитрый лабиринт.

Бульвар Циолковского, бывшая река Таракановка — место скопления сурового быта рабочих, покрытого петербургским смогом. Попробуете отыскать здесь послание о транспорте будущего?

Обводный канал у Таракановского моста — самое пугающее место старого города со статью столичной набережной. Разгадаем тайну, которую хранит мост?

Завод «Красный треугольник» — руины с жуткими видами и памятью об успешном предприятии Российской империи. Вам предстоит открыть мир оставленного завода со световыми фонарями, подвесными галереями, сводами Монье, коллекцией кирпичей от разных производителей — и выбраться оттуда.

Как это будет

Вы станете главными действующими лицами, а я — вашим проводником: буду рассказывать истории и погружать в контекст.

Организационные детали

Интересно будет взрослым и детям от 10 лет.