На этой прогулке дети познакомятся с центральной частью города — ансамблем Дворцовой площади и прилегающим Александровским садом. Через интересные задания квеста освоят историю появления Петербурга и поймут, что здесь происходило. Увидят главные достопримечательности Северной столицы и, конечно, получат приз!
Описание квеста
- Дети познакомятся с символами Петербурга — Адмиралтейством, Зимним дворцом, Медным всадником, Исаакием.
- Мы вспомним сказки, будем искать подсказки, разгадывать шифры и послания, разбираться во флагах и якорях.
- Сориентируемся по карте, отыщем Нептуна и Петра I, найдём 4 стихии и даже верблюда.
- Поднимемся на колоннаду Исаакиевского собора и посмотрим на город с высоты птичьего полета.
- А в конце детей ждёт… шкатулка с сувенирами!
Организационные детали
- С детьми обязательно должен быть сопровождающий взрослый, при бронировании выберите, пожалуйста, соответствующий билет.
- В стоимость входит посещение колоннады Исаакиевского собора.
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в пятницу в 18:30, в субботу в 13:30, в воскресенье в 13:30 и 16:00
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2800 ₽
|Для взрослого
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:30, в субботу в 13:30, в воскресенье в 13:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 7532 туристов
Музыкант и искусствовед. Интересуюсь символикой и историей тайных обществ. Я и мои коллеги-гиды любим свой город и с радостью поделимся знаниями о нём:)
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 4 чел.
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия с элементами квеста для детей и взрослых
Проехать по Невскому, увидеть Исаакий, познакомиться со сфинксами и выполнить нескучные задания
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Прогулка по Петербургу для детей, полная загадок и приключений. Узнайте больше о театре, опере и местных котах, участвуя в викторинах и квестах
Начало: В районе метро Гостиный Двор
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8800 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Квест
до 10 чел.
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
15 дек в 10:45
16 дек в 10:45
5491 ₽
5780 ₽ за всё до 10 чел.