Морская держава: квест-прогулка для детей 6-12 лет

Побывать в центре Петербурга и в игровой форме узнать о ключевых достопримечательностях
На этой прогулке дети познакомятся с центральной частью города — ансамблем Дворцовой площади и прилегающим Александровским садом. Через интересные задания квеста освоят историю появления Петербурга и поймут, что здесь происходило. Увидят главные достопримечательности Северной столицы и, конечно, получат приз!
Описание квеста

  • Дети познакомятся с символами Петербурга — Адмиралтейством, Зимним дворцом, Медным всадником, Исаакием.
  • Мы вспомним сказки, будем искать подсказки, разгадывать шифры и послания, разбираться во флагах и якорях.
  • Сориентируемся по карте, отыщем Нептуна и Петра I, найдём 4 стихии и даже верблюда.
  • Поднимемся на колоннаду Исаакиевского собора и посмотрим на город с высоты птичьего полета.
  • А в конце детей ждёт… шкатулка с сувенирами!

Организационные детали

  • С детьми обязательно должен быть сопровождающий взрослый, при бронировании выберите, пожалуйста, соответствующий билет.
  • В стоимость входит посещение колоннады Исаакиевского собора.
  • Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в пятницу в 18:30, в субботу в 13:30, в воскресенье в 13:30 и 16:00

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный2800 ₽
Для взрослого1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:30, в субботу в 13:30, в воскресенье в 13:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 7532 туристов
Музыкант и искусствовед. Интересуюсь символикой и историей тайных обществ. Я и мои коллеги-гиды любим свой город и с радостью поделимся знаниями о нём:)

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

