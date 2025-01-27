Экскурсия на «Ленфильм» — это прекрасная возможность заглянуть за кулисы великого кино, окунуться в мир творчества и истории, а также получить незабываемые впечатления от посещения легендарной киностудии.
Сотрудник выставки поделится интересными фактами и легендами не только из истории «Ленфильма», но и из прошлого мирового кинематографа.
Сотрудник выставки поделится интересными фактами и легендами не только из истории «Ленфильма», но и из прошлого мирового кинематографа.
Описание экскурсии
Экскурсия включает в себя не только осмотр залов, где выставлены костюмы, награды и реквизит, но и посещение залов «Под колоннами» и «Ленфильм», «Война и кино», «Гаражъ», в которых сосредоточены самые интересные экспонаты киностудии.
Вы увидите
- Обширную коллекцию костюмов, реквизита и наград
- Святую святых киностудии – съёмочные павильоны
И услышите
- Подробный рассказ о том, как строить декорации для кино
- Секреты создания мраморных скульптур из пенопласта, паркета из бумаги и пылающего камина из дерева
Организационные детали
- 25% стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальное организатору не позднее чем за день до экскурсии онлайн-переводом или по ссылке. Это правило связано с особенностями бронирования экскурсий по «Ленфильму»
- При отмене экскурсии с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до начала, мы вернём вам полную стоимость. При отмене за более короткий срок оплата не возвращается
- Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников студии «Ленфильм»
- Залы открыты для посещения при условии, что в данный момент не заняты съёмочным процессом
ежедневно в 14:00, 16:00 и 17:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00, 16:00 и 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 384 туристов
Привет! Меня зовут Екатерина. Уже несколько лет я вместе со своей командой провожу интересные экскурсии по Петербургу. Мы влюблены в родной город и не перестаём изучать его с разных сторон, создавая новые увлекательные маршруты для наших путешественников. Мы уверены, что наши экскурсии подарят вам только положительные эмоции и яркие воспоминания!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
27 янв 2025
Давно хотела побывать в Ленфильме. Экскурсовод рассказывал довольно информативно. Было интересно посмотреть на декорации и реквизит, погрузиться в историю создания фильмов. В целом экскурсия понравилась! Рекомендую
Юлия
20 янв 2025
Выставка конечно очень скромная на 3, но
я получила невероятное удовольствие от информации услышанной от гида, к сожалению опоздала и не узнала ее имя, девушка супер профессионал, уверенно, четко демонстрировала знания, факты, некоторые из них очень удивили.
Вытянула экскурсию на 5 с +
Спасибо, не пожалела, что посетила.
я получила невероятное удовольствие от информации услышанной от гида, к сожалению опоздала и не узнала ее имя, девушка супер профессионал, уверенно, четко демонстрировала знания, факты, некоторые из них очень удивили.
Вытянула экскурсию на 5 с +
Спасибо, не пожалела, что посетила.
К
Кристина
8 янв 2025
Все супер, но много народу
Екатерина
Ответ организатора:
Благодарим за обратную связь. Стараемся ставить мини группы до 10-12 человек, но в праздничные дни действительно было по 2-3 группы для вашего комфорта
Е
Елена
29 дек 2024
Понравился гид и экскурсия. Попали в мир кино. И историю кино
П
Павел
23 ноя 2024
Стоимость в два раза выше того, что указано на самой киностудии.
Содержание не соответствует цене на Трипстере.
Содержание не соответствует цене на Трипстере.
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь. Не совсем понятно что не соответствует описанию
М
Максим
12 ноя 2024
Скучно было.
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте. Хотелось бы узнать подробнее, какой информации вам вам не хватило на экскурсии, чтобы учесть это в дальнейшей работе
Ольга
20 окт 2024
Честно говоря, для взрослого человека скучновато, экскурсия скорее рассчитана на детей лет так 10-12, хотя и им может быть скучно, т. к. смотреть особо нечего. Рассказывали банально кто такой режиссер,
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте.
Мы сожалеем, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Программа рассчитана на разный возраст и адаптирована на среднего туриста, без глубоких
Мы сожалеем, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Программа рассчитана на разный возраст и адаптирована на среднего туриста, без глубоких
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