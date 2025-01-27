читать дальше актер, оператор и т. д… Что фильм снимается, монтируется, озвучивается. И это все. Представлено несколько костюмов, парочка оборудования, какой-то невнятный реквизит. Удалось посмотреть только один съёмочный павильон, да и то там ничего интересного не было. Даже ни одной фотографии не сделала

Честно говоря, для взрослого человека скучновато, экскурсия скорее рассчитана на детей лет так 10-12, хотя и им может быть скучно, т. к. смотреть особо нечего. Рассказывали банально кто такой режиссер,