Студия «Ленфильм»: мир киноволшебства и истории

Изучить секреты съёмочного процесса и открыть для себя мир кино с новой стороны
Экскурсия на «Ленфильм» — это прекрасная возможность заглянуть за кулисы великого кино, окунуться в мир творчества и истории, а также получить незабываемые впечатления от посещения легендарной киностудии.

Сотрудник выставки поделится интересными фактами и легендами не только из истории «Ленфильма», но и из прошлого мирового кинематографа.
4.14
7 отзывов
Студия «Ленфильм»: мир киноволшебства и истории
Студия «Ленфильм»: мир киноволшебства и истории
Студия «Ленфильм»: мир киноволшебства и истории
Ближайшие даты:
29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев4
фев
Время начала: 14:00, 16:00, 17:30

Описание экскурсии

Экскурсия включает в себя не только осмотр залов, где выставлены костюмы, награды и реквизит, но и посещение залов «Под колоннами» и «Ленфильм», «Война и кино», «Гаражъ», в которых сосредоточены самые интересные экспонаты киностудии.

Вы увидите

  • Обширную коллекцию костюмов, реквизита и наград
  • Святую святых киностудии – съёмочные павильоны

И услышите

  • Подробный рассказ о том, как строить декорации для кино
  • Секреты создания мраморных скульптур из пенопласта, паркета из бумаги и пылающего камина из дерева

Организационные детали

  • 25% стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальное организатору не позднее чем за день до экскурсии онлайн-переводом или по ссылке. Это правило связано с особенностями бронирования экскурсий по «Ленфильму»
  • При отмене экскурсии с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до начала, мы вернём вам полную стоимость. При отмене за более короткий срок оплата не возвращается
  • Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников студии «Ленфильм»
  • Залы открыты для посещения при условии, что в данный момент не заняты съёмочным процессом

ежедневно в 14:00, 16:00 и 17:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00, 16:00 и 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
3
2
1
А
27 янв 2025
Давно хотела побывать в Ленфильме. Экскурсовод рассказывал довольно информативно. Было интересно посмотреть на декорации и реквизит, погрузиться в историю создания фильмов. В целом экскурсия понравилась! Рекомендую
Юлия
20 янв 2025
Выставка конечно очень скромная на 3, но
я получила невероятное удовольствие от информации услышанной от гида, к сожалению опоздала и не узнала ее имя, девушка супер профессионал, уверенно, четко демонстрировала знания, факты, некоторые из них очень удивили.
Вытянула экскурсию на 5 с +
Спасибо, не пожалела, что посетила.
Выставка конечно очень скромная на 3, ноВыставка конечно очень скромная на 3, ноВыставка конечно очень скромная на 3, ноВыставка конечно очень скромная на 3, ноВыставка конечно очень скромная на 3, но
К
8 янв 2025
Все супер, но много народу
Все супер, но много народуВсе супер, но много народуВсе супер, но много народуВсе супер, но много народуВсе супер, но много народу
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Благодарим за обратную связь. Стараемся ставить мини группы до 10-12 человек, но в праздничные дни действительно было по 2-3 группы для вашего комфорта
Е
29 дек 2024
Понравился гид и экскурсия. Попали в мир кино. И историю кино
Понравился гид и экскурсия. Попали в мир кино. И историю киноПонравился гид и экскурсия. Попали в мир кино. И историю киноПонравился гид и экскурсия. Попали в мир кино. И историю киноПонравился гид и экскурсия. Попали в мир кино. И историю киноПонравился гид и экскурсия. Попали в мир кино. И историю киноПонравился гид и экскурсия. Попали в мир кино. И историю кино
П
23 ноя 2024
Стоимость в два раза выше того, что указано на самой киностудии.
Содержание не соответствует цене на Трипстере.
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь. Не совсем понятно что не соответствует описанию
М
12 ноя 2024
Скучно было.
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте. Хотелось бы узнать подробнее, какой информации вам вам не хватило на экскурсии, чтобы учесть это в дальнейшей работе
Ольга
20 окт 2024
Честно говоря, для взрослого человека скучновато, экскурсия скорее рассчитана на детей лет так 10-12, хотя и им может быть скучно, т. к. смотреть особо нечего. Рассказывали банально кто такой режиссер,
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актер, оператор и т. д… Что фильм снимается, монтируется, озвучивается. И это все. Представлено несколько костюмов, парочка оборудования, какой-то невнятный реквизит. Удалось посмотреть только один съёмочный павильон, да и то там ничего интересного не было. Даже ни одной фотографии не сделала

Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте.
Мы сожалеем, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Программа рассчитана на разный возраст и адаптирована на среднего туриста, без глубоких
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знаний в области кинематографа. На экскурсии показывается несколько выставочных залов, костюмы и реквизиты, все как заявлено в описании. Мы примем ваши замечания во внимание для дальнейшей работы.

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