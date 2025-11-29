Мои заказы

Мастер-классы по бенто-тортам – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы по бенто-тортам» в Санкт-Петербурге, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мастер-класс в Петербурге «Роспись матрёшки»
2 часа
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс в Петербурге «Роспись матрёшки»
Не просто ремесло, а волшебство кисти и краски
Начало: Александровский парк 4 к. 3
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1700 ₽ за человека
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
1 час
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Шоколадный Петербург: мастер-класс
Шоколадный Петербург предлагает уникальный мастер-класс для всех возрастов. Откройте тайны шоколада, попробуйте редкие сорта и создайте свой сладкий шедевр
Начало: В Никольских рядах
20 дек в 17:30
27 дек в 12:00
2088 ₽ за человека
Мастер-класс по бенто-тортам на фабрике мороженого
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по бенто-тортам на фабрике мороженого
Из итальянского джелато - с петербургским шармом и безграничной фантазией
Начало: У Александровского парка
Завтра в 19:00
14 дек в 13:15
2100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 ноября 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Очень интересная экскурсиях. Спасибо! До новых встреч!
  • О
    Ольга
    22 ноября 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Шикарный мастер класс) вкусно, интересно) с удовольствием прийдем еще раз)
    Шикарный мастер класс) вкусно, интересно) с удовольствием прийдем еще раз)
  • И
    Ирина
    17 ноября 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Очень интересно, забавно и увлекательно. Весело и детям и взрослым.
  • А
    Александра
    4 ноября 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Очень понравился мастер-класс по изготовлению шоколадной плитки с дегустацией 15 видов шоколада. Нас было 30 человек, но это не помешало
    читать дальше

    нам получить удовольствие от дегустации, поучаствовать в викторине с вкусными призами и самое главное - изготовить свою плитку из 4 видов шоколада с разными добавками (ягоды, орехи, воздушный рис, маршмеллоу). Ведущий Владислав отлично держит внимание и рассказывает о шоколаде самое основное. В Rubiscookies угощают горячим шоколадом, разными видами каллетов Callebaut и собственными специалитетами - съедобными билетиками, жетончиками метро, шоколадным углем с перцем чили, шоколадной корюшкой и чесночком. Рекомендуем данное мероприятие всем любителям шоколада!

    Очень понравился мастер-класс по изготовлению шоколадной плитки с дегустацией 15 видов шоколада. Нас было 30 человек, но это не помешало нам получить удовольствие от дегустации, поучаствовать в викторине с вкусными призами и самое главное - изготовить свою плитку из 4 видов шоколада с разными добавками (ягоды, орехи, воздушный рис, маршмеллоу). Ведущий Владислав отлично держит внимание и рассказывает о шоколаде самое основное. В Rubiscookies угощают горячим шоколадом, разными видами каллетов Callebaut и собственными специалитетами - съедобными билетиками, жетончиками метро, шоколадным углем с перцем чили, шоколадной корюшкой и чесночком. Рекомендуем данное мероприятие всем любителям шоколада!
  • Е
    Елена
    25 октября 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Когда базовый минимум по экскурсиям, музеям и локациям Петербурга закрыт, начинаешь искать роскошный максимум
    Дегустация шоколада это то, что я обязательно порекомендую знакомым, кто собирается посетить Петербург
    Интересная экскурсия, вкусная дегустация и невероятный мастер класс
    Когда базовый минимум по экскурсиям, музеям и локациям Петербурга закрыт, начинаешь искать роскошный максимум
Дегустация шоколада это то, что я обязательно порекомендую знакомым, кто собирается посетить Петербург
Интересная экскурсия, вкусная дегустация и невероятный мастер класс
  • Р
    Романович
    11 октября 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Все супер, дети в восторге, очень обаятельный гид! Вышла с целым стаканом качественно ого шоколада
  • И
    Инна
    14 сентября 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Во-первых, меня приятно удивил насыщенный и богатый вкус. Каждая плитка буквально тает во рту, даря истинное наслаждение. Во-вторых, качество шоколада
    читать дальше

    на высоте: он не крошится и не ломается, что делает его удобным для употребления в любом месте.
    Особенно порадовала упаковка – стильная и удобная, она сохраняет свежесть продукта и радует глаз.
    Однозначно рекомендую всем любителям шоколада!

  • М
    Мошковская
    24 августа 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Всё было очень интересно и вкусно:)
    Очень приятные люди и интересные рассказ про шоколад и какао:)
  • А
    Андрей
    16 августа 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Очень понравилось!!! Интересно организовано, познавательно и очень вкусно!!!
  • Е
    Елизавета
    11 августа 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Продегустировали много видов шоколада, узнали много информации о шоколаде (особенно детям будет интересно), мастер-класс понравился. В общем, весело провели время
  • Ю
    Юлия
    10 августа 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Дочке 8 лет очень понравилось. Наелись шоколада и забрали с собой самодельную большую плитку шоколада!)
  • Е
    Елена
    8 августа 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Очень необычный формат. И много узнали и сами сделали шоколадку. Для детей вопросы конечно сложноваты были, думаю надо разделить и
    читать дальше

    детские вопросы добавить и не разрешать родителям отвечать. А то им обидней, чем взрослым. А так спасибо. Было интересно и вкусно 🤤🥰

    Очень необычный формат. И много узнали и сами сделали шоколадку. Для детей вопросы конечно сложноваты были, думаю надо разделить и детские вопросы добавить и не разрешать родителям отвечать. А то им обидней, чем взрослым. А так спасибо. Было интересно и вкусно 🤤🥰
  • С
    Светлана
    8 августа 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Спасибо большое за интересное путешествие в мир 🍫!!!!
  • Ю
    Юлия
    8 августа 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Великолепный мастер класс!! Вкусно, интересно и весело!! Супер!! Спасибо большое!!
  • А
    Анна
    13 июля 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Всё прошло очень клево и крутое сопровождение рассказами и вопросами, много разных позиций на дегустацию и очень интересное создание своего шоколада. Однозначно рекомендую ❤️❤️❤️❤️
  • Ю
    Юлия
    12 июня 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    В принципе, было неплохо, но девушка-рассказчик очень стеснялась, не хватает опыта публичных выступлений, если можно так сказать. Изготовление шоколада было
    читать дальше

    очень быстрым и скомканным, напихали всего подряд, потом пожалели. Всё из-за спешки, нас будто гнали куда-то. Не было тёмного шоколада для изготовления плитки, очень жаль.

  • М
    Марина
    4 февраля 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Красивое и уютное место,отдельная благодарность молодому человеку за трогательное внимание к ребенку,она была немного не в форме и он пытался ее поддержать))
    Красивое и уютное место,отдельная благодарность молодому человеку за трогательное внимание к ребенку,она была немного не в форме и он пытался ее поддержать))
  • О
    Олег
    7 января 2025
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Просто замечательный мастер класс. Мы столько шоколада никогда не пробовали. Дети в полном восторге.
  • С
    Симина
    16 декабря 2024
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Здравствуйте! Дочка с подругами посетили недавно мероприятие" Шоколадный Петербург". Место отличное, всё организовано неплохо. Рассказали про шоколад, провели дегустацию, сделали
    читать дальше

    свою плитку, которую упаковали и забрали с собой. На всё это ушло около 1 ч 10 мин. Немного портит впечатление большое количество людей в группе. Само помещение и формат мероприятия явно не выдерживают такого количества людей.
    Лекцию половина детей не услышали, начало было немного сумбурное, было явно тесно, но в конце, надо отдать должное- все остались довольны. Мне кажется будь группа хоть немного поменьше - было бы всё просто отлично.

  • Ю
    Юлия
    29 июля 2024
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Мило, легко, атмосферно, обаятельно, вкусно. Дети восьми и семнадцати лет остались довольны

