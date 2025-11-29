Т Татьяна Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация Очень интересная экскурсиях. Спасибо! До новых встреч!

О Ольга
Шикарный мастер класс) вкусно, интересно) с удовольствием прийдем еще раз)

И Ирина
Очень интересно, забавно и увлекательно. Весело и детям и взрослым.

А Александра
нам получить удовольствие от дегустации, поучаствовать в викторине с вкусными призами и самое главное - изготовить свою плитку из 4 видов шоколада с разными добавками (ягоды, орехи, воздушный рис, маршмеллоу). Ведущий Владислав отлично держит внимание и рассказывает о шоколаде самое основное. В Rubiscookies угощают горячим шоколадом, разными видами каллетов Callebaut и собственными специалитетами - съедобными билетиками, жетончиками метро, шоколадным углем с перцем чили, шоколадной корюшкой и чесночком. Рекомендуем данное мероприятие всем любителям шоколада! Очень понравился мастер-класс по изготовлению шоколадной плитки с дегустацией 15 видов шоколада. Нас было 30 человек, но это не помешало

Е Елена
Когда базовый минимум по экскурсиям, музеям и локациям Петербурга закрыт, начинаешь искать роскошный максимум

Дегустация шоколада это то, что я обязательно порекомендую знакомым, кто собирается посетить Петербург

Интересная экскурсия, вкусная дегустация и невероятный мастер класс

Р Романович
Все супер, дети в восторге, очень обаятельный гид! Вышла с целым стаканом качественно ого шоколада

И Инна
на высоте: он не крошится и не ломается, что делает его удобным для употребления в любом месте.

Особенно порадовала упаковка – стильная и удобная, она сохраняет свежесть продукта и радует глаз.

Однозначно рекомендую всем любителям шоколада! Во-первых, меня приятно удивил насыщенный и богатый вкус. Каждая плитка буквально тает во рту, даря истинное наслаждение. Во-вторых, качество шоколада

М Мошковская
Всё было очень интересно и вкусно:)

Очень приятные люди и интересные рассказ про шоколад и какао:)

А Андрей
Очень понравилось!!! Интересно организовано, познавательно и очень вкусно!!!

Е Елизавета
Продегустировали много видов шоколада, узнали много информации о шоколаде (особенно детям будет интересно), мастер-класс понравился. В общем, весело провели время

Ю Юлия
Дочке 8 лет очень понравилось. Наелись шоколада и забрали с собой самодельную большую плитку шоколада!)

Е Елена
детские вопросы добавить и не разрешать родителям отвечать. А то им обидней, чем взрослым. А так спасибо. Было интересно и вкусно 🤤🥰 Очень необычный формат. И много узнали и сами сделали шоколадку. Для детей вопросы конечно сложноваты были, думаю надо разделить и

С Светлана
Спасибо большое за интересное путешествие в мир 🍫!!!!

Ю Юлия
Великолепный мастер класс!! Вкусно, интересно и весело!! Супер!! Спасибо большое!!

А Анна
Всё прошло очень клево и крутое сопровождение рассказами и вопросами, много разных позиций на дегустацию и очень интересное создание своего шоколада. Однозначно рекомендую ❤️❤️❤️❤️

Ю Юлия
очень быстрым и скомканным, напихали всего подряд, потом пожалели. Всё из-за спешки, нас будто гнали куда-то. Не было тёмного шоколада для изготовления плитки, очень жаль. В принципе, было неплохо, но девушка-рассказчик очень стеснялась, не хватает опыта публичных выступлений, если можно так сказать. Изготовление шоколада было

М Марина
Красивое и уютное место,отдельная благодарность молодому человеку за трогательное внимание к ребенку,она была немного не в форме и он пытался ее поддержать))

О Олег
Просто замечательный мастер класс. Мы столько шоколада никогда не пробовали. Дети в полном восторге.

С Симина
свою плитку, которую упаковали и забрали с собой. На всё это ушло около 1 ч 10 мин. Немного портит впечатление большое количество людей в группе. Само помещение и формат мероприятия явно не выдерживают такого количества людей.

Лекцию половина детей не услышали, начало было немного сумбурное, было явно тесно, но в конце, надо отдать должное- все остались довольны. Мне кажется будь группа хоть немного поменьше - было бы всё просто отлично. Здравствуйте! Дочка с подругами посетили недавно мероприятие" Шоколадный Петербург". Место отличное, всё организовано неплохо. Рассказали про шоколад, провели дегустацию, сделали