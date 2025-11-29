Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс в Петербурге «Роспись матрёшки»
Не просто ремесло, а волшебство кисти и краски
Начало: Александровский парк 4 к. 3
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1700 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Шоколадный Петербург: мастер-класс
Шоколадный Петербург предлагает уникальный мастер-класс для всех возрастов. Откройте тайны шоколада, попробуйте редкие сорта и создайте свой сладкий шедевр
Начало: В Никольских рядах
20 дек в 17:30
27 дек в 12:00
2088 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по бенто-тортам на фабрике мороженого
Из итальянского джелато - с петербургским шармом и безграничной фантазией
Начало: У Александровского парка
Завтра в 19:00
14 дек в 13:15
2100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 ноября 2025Очень интересная экскурсиях. Спасибо! До новых встреч!
- ООльга22 ноября 2025Шикарный мастер класс) вкусно, интересно) с удовольствием прийдем еще раз)
- ИИрина17 ноября 2025Очень интересно, забавно и увлекательно. Весело и детям и взрослым.
- ААлександра4 ноября 2025Очень понравился мастер-класс по изготовлению шоколадной плитки с дегустацией 15 видов шоколада. Нас было 30 человек, но это не помешало
- ЕЕлена25 октября 2025Когда базовый минимум по экскурсиям, музеям и локациям Петербурга закрыт, начинаешь искать роскошный максимум
Дегустация шоколада это то, что я обязательно порекомендую знакомым, кто собирается посетить Петербург
Интересная экскурсия, вкусная дегустация и невероятный мастер класс
- РРоманович11 октября 2025Все супер, дети в восторге, очень обаятельный гид! Вышла с целым стаканом качественно ого шоколада
- ИИнна14 сентября 2025Во-первых, меня приятно удивил насыщенный и богатый вкус. Каждая плитка буквально тает во рту, даря истинное наслаждение. Во-вторых, качество шоколада
- ММошковская24 августа 2025Всё было очень интересно и вкусно:)
Очень приятные люди и интересные рассказ про шоколад и какао:)
- ААндрей16 августа 2025Очень понравилось!!! Интересно организовано, познавательно и очень вкусно!!!
- ЕЕлизавета11 августа 2025Продегустировали много видов шоколада, узнали много информации о шоколаде (особенно детям будет интересно), мастер-класс понравился. В общем, весело провели время
- ЮЮлия10 августа 2025Дочке 8 лет очень понравилось. Наелись шоколада и забрали с собой самодельную большую плитку шоколада!)
- ЕЕлена8 августа 2025Очень необычный формат. И много узнали и сами сделали шоколадку. Для детей вопросы конечно сложноваты были, думаю надо разделить и
- ССветлана8 августа 2025Спасибо большое за интересное путешествие в мир 🍫!!!!
- ЮЮлия8 августа 2025Великолепный мастер класс!! Вкусно, интересно и весело!! Супер!! Спасибо большое!!
- ААнна13 июля 2025Всё прошло очень клево и крутое сопровождение рассказами и вопросами, много разных позиций на дегустацию и очень интересное создание своего шоколада. Однозначно рекомендую ❤️❤️❤️❤️
- ЮЮлия12 июня 2025В принципе, было неплохо, но девушка-рассказчик очень стеснялась, не хватает опыта публичных выступлений, если можно так сказать. Изготовление шоколада было
- ММарина4 февраля 2025Красивое и уютное место,отдельная благодарность молодому человеку за трогательное внимание к ребенку,она была немного не в форме и он пытался ее поддержать))
- ООлег7 января 2025Просто замечательный мастер класс. Мы столько шоколада никогда не пробовали. Дети в полном восторге.
- ССимина16 декабря 2024Здравствуйте! Дочка с подругами посетили недавно мероприятие" Шоколадный Петербург". Место отличное, всё организовано неплохо. Рассказали про шоколад, провели дегустацию, сделали
- ЮЮлия29 июля 2024Мило, легко, атмосферно, обаятельно, вкусно. Дети восьми и семнадцати лет остались довольны
