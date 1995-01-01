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Медный Всадник — Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы

Леонид О.
Леонид О. – Гид из Санкт-Петербурга
История 📖 монументов неразрывно связана не только с теми, в честь кого они возведены, но и с теми, в чьё время они возводились.

На экскурсии 🧭 мы пройдемся по Невскому проспекту, остановимся у таких монументов, как Медный всадник и памятник Екатерине II, чтобы узнать их историю.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Медный Всадник — Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы
Медный Всадник — Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы

Что вы увидите

  • Владимирской собор
  • Ул. Рубинштейна
  • Невский проспект
  • Аничков мост и дворец
  • Катькин садик
  • Магазин купцов Елисеевых
  • Гостиный двор
  • Площадь Искусств
  • Казанский собор
  • Адмиралтейство
  • Медный Всадник
  • Исаакиевский собор
  • Синий мост
  • Памятник Екатерине II
Невидимые нити памятников Санкт-Петербурга
В центральной части Петербурга, на Невском проспекте, а также прилегающих к нему площадях и улицах сосредоточена основная масса монументов и памятников архитектуры, через которые проходят тонкие нити, наполняющие город 🏙️ смысловыми и художественными аллегориями. В пересечениях этих нитей — разговор эпох, «высказывания» правителей, архитекторов, скульпторов — ими скреплён город изнутри, они же связывают его с миром извне.
Сам Невский — это своеобразный срез всей исторической городской застройки, где перед глазами гостей вместе с рассказом о всевозможных дворцах, доходных домах, государственных учреждениях и соборах проплывает сложная история 📖 города и страны. История монументов неразрывно связана не только с теми, в честь кого они возведены, но и с теми, в чьё время они возводились. Так памятник Екатерине — это ещё и памятник царствованию Александра II, а Медный Всадник — монументальная печать, закрепившая связь между правлением Петра Первого и его просвещённой последовательницы Екатерины Второй.

Важная информация:

  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Кофе или чай (150-200 руб)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ст. метро Владимирская
Медный Всадник — Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы
Медный Всадник — Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы
Медный Всадник — Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы
Медный Всадник — Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Леонид О.
Леонид О.
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Леонид О. проводит ещё 5 экскурсий

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