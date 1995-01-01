Невидимые нити памятников Санкт-Петербурга

В центральной части Петербурга, на Невском проспекте, а также прилегающих к нему площадях и улицах сосредоточена основная масса монументов и памятников архитектуры, через которые проходят тонкие нити, наполняющие город 🏙️ смысловыми и художественными аллегориями. В пересечениях этих нитей — разговор эпох, «высказывания» правителей, архитекторов, скульпторов — ими скреплён город изнутри, они же связывают его с миром извне.

Сам Невский — это своеобразный срез всей исторической городской застройки, где перед глазами гостей вместе с рассказом о всевозможных дворцах, доходных домах, государственных учреждениях и соборах проплывает сложная история 📖 города и страны. История монументов неразрывно связана не только с теми, в честь кого они возведены, но и с теми, в чьё время они возводились. Так памятник Екатерине — это ещё и памятник царствованию Александра II, а Медный Всадник — монументальная печать, закрепившая связь между правлением Петра Первого и его просвещённой последовательницы Екатерины Второй.

Важная информация: