Обзорная экскурсия по Петербургу: 3 главные площади, 3 главных собора
Увидеть ключевые достопримечательности и узнать их историю
Приглашаю вас на знакомство с городом! Мы прогуляемся от Исаакиевской площади до Казанского собора, заглянем в проходные дворы и полюбуемся главными локациями Санкт-Петербурга. Я расскажу вам о городе через истории из жизни тех людей, которые его строили и в нём жили.
Исаакиевская площадь: Исаакиевский собор, памятник Николаю I и Мариинский дворец. Вы услышите историю собора и легенду про его архитектора Огюста Монферрана. А также увидите памятник императору, все 30 лет правления которого строился собор, и рассмотрите, кто ещё на нём изображён. За памятником стоит Мариинский дворец, который Николай I заказал построить для своей дочери.
Сенатская площадь: вид на Неву и Васильевский остров, Медный всадник. Погуляем по площади и обсудим восстание декабристов, которое на ней проходило. Я расскажу вам, откуда у площади такое название и почему именно здесь установили первый памятник России.
Адмиралтейство — место, где раньше располагалась верфь.
Дворцовая площадь: Зимний дворец, Главный штаб, Александровская колонна. Вы познакомитесь с важнейшими достопримечательностями города на его главной площади. И узнаете, имя какого революционера она носила в прошлом.
Проходные дворы и парадная особняка Слепцова. Заглянем во внутреннюю часть Петербурга, чтобы посмотреть на шикарно сохранившиеся интерьеры прошлого.
Спас на Крови. Вы увидите собор, построенный на месте убийства императора Александра II.
Казанский собор. Один из памятников Отечественной войны 1812 года. Поговорим о его масонских символах и европейском стиле.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 30 туристов
Привет! Меня зовут Валентина, я вожу авторские экскурсии по Петербургу. Изучаю историю города 19-20 веков через судьбы интересных мне личностей. Особое внимание обращаю на места, в которых они жили. Дома для меня — хранители воспоминаний. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями.