Приглашаю вас на знакомство с городом! Мы прогуляемся от Исаакиевской площади до Казанского собора, заглянем в проходные дворы и полюбуемся главными локациями Санкт-Петербурга. Я расскажу вам о городе через истории из жизни тех людей, которые его строили и в нём жили.

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за 1-2 человека или 3000 ₽ за человека, если вас больше

от 7 000 ₽ за 1-2 человека или 3000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Исаакиевская площадь: Исаакиевский собор, памятник Николаю I и Мариинский дворец. Вы услышите историю собора и легенду про его архитектора Огюста Монферрана. А также увидите памятник императору, все 30 лет правления которого строился собор, и рассмотрите, кто ещё на нём изображён. За памятником стоит Мариинский дворец, который Николай I заказал построить для своей дочери.

Сенатская площадь: вид на Неву и Васильевский остров, Медный всадник. Погуляем по площади и обсудим восстание декабристов, которое на ней проходило. Я расскажу вам, откуда у площади такое название и почему именно здесь установили первый памятник России.

Адмиралтейство — место, где раньше располагалась верфь.

Дворцовая площадь: Зимний дворец, Главный штаб, Александровская колонна. Вы познакомитесь с важнейшими достопримечательностями города на его главной площади. И узнаете, имя какого революционера она носила в прошлом.

Проходные дворы и парадная особняка Слепцова. Заглянем во внутреннюю часть Петербурга, чтобы посмотреть на шикарно сохранившиеся интерьеры прошлого.

Спас на Крови. Вы увидите собор, построенный на месте убийства императора Александра II.

Казанский собор. Один из памятников Отечественной войны 1812 года. Поговорим о его масонских символах и европейском стиле.