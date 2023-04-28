Мифы и легенды Белых ночей: ночная экскурсия

Мифы и легенды Белых ночей

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Наша развлекательно-познавательная экскурсия позволит вам проверить магию Санкт-Петербурга и узнать мифы и легенды, связанные с различными местами города! В комфортной группе с гидом вы проедете по местам, где можно загадать желания, познакомитесь с Чижиком-Пыжиком, Атлантами, Сфинксами и Фонарщиком на Одесской улице. Полюбуетесь соборами, дворцами и набережными в романтичном свете вечерних огней.
Мифы и легенды Белых ночей: ночная экскурсия
Мифы и легенды Белых ночей: ночная экскурсия
Мифы и легенды Белых ночей: ночная экскурсия
Мифы и легенды Белых ночей: ночная экскурсия
Мифы и легенды Белых ночей: ночная экскурсия
Мифы и легенды Белых ночей: ночная экскурсия
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
5
мая
6
мая
12
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Дворцовая площадь
  • Атланты Эрмитажа
  • Марсово поле
  • Храм Спаса на Крови
  • Смольный собор
  • Фонарщик
  • Шпалерная улица
  • Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик
  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Сфинксы
  • Дворцовый мост
  • Троицкий Мост
  • Благовещенский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает

Истории, легенды и места исполнения желаний в Петербурге, непередаваемая словами атмосфера белых ночей и разводные мосты.
По всему миру тут и там встречаются статуи животных и людей с натертыми носами, башмаками, шляпами и руками, и в Петербурге их предостаточно! На экскурсии вы подумаете о сокровенном и желанном рядом с Чижиком-Пыжиком (кстати, эту маленькую птичку воровали семь раз!), Сфинксами и Атлантами Эрмитажа — мы подскажем, какого пальца надо коснуться, чтобы уж наверняка все исполнилось.
За 3 часа вы услышите многие легенды и невыдуманные факты об основании Санкт-Петербурга, о его парадных зданиях и выдающихся жителях. А еще сфотографируетесь на фоне ночного Смольного собора и раскроете секрет, почему он так долго строился.
Тсссс, все главные секреты мы раскроем на экскурсии!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортное обслуживание,
  • увлекательный рассказ гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Увлекательный рассказ гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, киоск ГТИБ (сад Зимнего дворца)
Завершение: Дворцовая набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Дворцовый мост
Исаакиевская площадь
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