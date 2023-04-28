Мифы и легенды Белых ночей
Наша развлекательно-познавательная экскурсия позволит вам проверить магию Санкт-Петербурга и узнать мифы и легенды, связанные с различными местами города! В комфортной группе с гидом вы проедете по местам, где можно загадать желания, познакомитесь с Чижиком-Пыжиком, Атлантами, Сфинксами и Фонарщиком на Одесской улице. Полюбуетесь соборами, дворцами и набережными в романтичном свете вечерних огней.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дворцовая площадь
- Атланты Эрмитажа
- Марсово поле
- Храм Спаса на Крови
- Смольный собор
- Фонарщик
- Шпалерная улица
- Михайловский замок
- Чижик-Пыжик
- Невский проспект
- Исаакиевская площадь
- Сфинксы
- Дворцовый мост
- Троицкий Мост
- Благовещенский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает
Истории, легенды и места исполнения желаний в Петербурге, непередаваемая словами атмосфера белых ночей и разводные мосты.
По всему миру тут и там встречаются статуи животных и людей с натертыми носами, башмаками, шляпами и руками, и в Петербурге их предостаточно! На экскурсии вы подумаете о сокровенном и желанном рядом с Чижиком-Пыжиком (кстати, эту маленькую птичку воровали семь раз!), Сфинксами и Атлантами Эрмитажа — мы подскажем, какого пальца надо коснуться, чтобы уж наверняка все исполнилось.
За 3 часа вы услышите многие легенды и невыдуманные факты об основании Санкт-Петербурга, о его парадных зданиях и выдающихся жителях. А еще сфотографируетесь на фоне ночного Смольного собора и раскроете секрет, почему он так долго строился.
Тсссс, все главные секреты мы раскроем на экскурсии!
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- транспортное обслуживание,
- увлекательный рассказ гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Увлекательный рассказ гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дворцовая площадь, киоск ГТИБ (сад Зимнего дворца)Завершение: Дворцовая набережная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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