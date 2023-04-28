Что вас ожидает

Истории, легенды и места исполнения желаний в Петербурге, непередаваемая словами атмосфера белых ночей и разводные мосты.

По всему миру тут и там встречаются статуи животных и людей с натертыми носами, башмаками, шляпами и руками, и в Петербурге их предостаточно! На экскурсии вы подумаете о сокровенном и желанном рядом с Чижиком-Пыжиком (кстати, эту маленькую птичку воровали семь раз!), Сфинксами и Атлантами Эрмитажа — мы подскажем, какого пальца надо коснуться, чтобы уж наверняка все исполнилось.

За 3 часа вы услышите многие легенды и невыдуманные факты об основании Санкт-Петербурга, о его парадных зданиях и выдающихся жителях. А еще сфотографируетесь на фоне ночного Смольного собора и раскроете секрет, почему он так долго строился.

Тсссс, все главные секреты мы раскроем на экскурсии!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

транспортное обслуживание,

увлекательный рассказ гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.