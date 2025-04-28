читать дальше

живу в Питере, но про Лисий Нос почти ничего не знаю, да и не гуляла здесь раньше.

Квест ведет маршрутом, позволяющим увидеть основные достопримечательности поселка, попутно рассказывает интересные факты из истории, а в конце выводит на прекрасный пляж у залива.

Задания очень разные по сложности, для решения одного из них даже может понадобиться тетрадка и ручка)) Также советую проверить, хорошо ли заряжен телефон, а лучше взять с собой powerbank.

Прогулка у меня заняла 1,5 часа, но было прохладно, и я торопилась — а в хороший день, думаю, можно с удовольствием провести и два, и три часа, а потом остаться на пикник на берегу:))