На земле, что теперь зовётся Лисий Нос, граф Григорий Орлов выбрал 5 достойных хранителей, которым доверил сокровенную тайну. Им нужно было держать её в секрете, пока не найдутся преемники. Но времена меняются, и хранить тайну больше нет смысла.
Быть может, именно вы узнаете, что скрывал граф Орлов? Выясните это, гуляя по знаковым местам посёлка Лисий Нос и разгадывая загадки!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Точки маршрута:
- Главная площадь посёлка Лисий Нос
- Здание Администрации посёлка Лисий Нос
- Библиотека
- Храм Святого Равноапостольного князя Владимира (внешний осмотр)
- Морской проспект
- Чёрная речка
- Улицы Чёрная Речка, Электропередач, Морская, Морские Дубки, Новоцентральная
- Берег Финского залива
Побывав в этих местах, вы узнаете:
- Какая величайшая тайна графа Орлова скрывается на берегу Финского залива в посёлке Лисий Нос
- Как ей удалось пережить множество царей, русскую революцию, Финскую и Отечественную войны, развал СССР и дойти до наших дней
Всё, что для этого потребуется — мобильный телефон с доступом в интернет, а также ваша сообразительность и внимательность.
Организационные детали
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начало квеста в посёлке Лисий Нос. Начать его вы сможете в любое удобное для вас время
- Время не ограничено: вы можете пройти задания за 2 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Лисий Нос
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3403 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
28 апр 2025
Погуляла по очаровательному курортному поселку Лисий Нос в сопровождении мобильного квеста и Хранителей тайны графа Орлова)
Квест — это необычный и занятный способ открыть для себя новую локацию! Я всю жизнь
