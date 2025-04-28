Мои заказы

Мобильный квест «Лисий Нос и тайна графа Орлова»

Раскрыть секреты приморского посёлка, которые берегли несколько поколений
На земле, что теперь зовётся Лисий Нос, граф Григорий Орлов выбрал 5 достойных хранителей, которым доверил сокровенную тайну. Им нужно было держать её в секрете, пока не найдутся преемники. Но времена меняются, и хранить тайну больше нет смысла.

Быть может, именно вы узнаете, что скрывал граф Орлов? Выясните это, гуляя по знаковым местам посёлка Лисий Нос и разгадывая загадки!
Описание квеста

Точки маршрута:

  • Главная площадь посёлка Лисий Нос
  • Здание Администрации посёлка Лисий Нос
  • Библиотека
  • Храм Святого Равноапостольного князя Владимира (внешний осмотр)
  • Морской проспект
  • Чёрная речка
  • Улицы Чёрная Речка, Электропередач, Морская, Морские Дубки, Новоцентральная
  • Берег Финского залива

Побывав в этих местах, вы узнаете:

  • Какая величайшая тайна графа Орлова скрывается на берегу Финского залива в посёлке Лисий Нос
  • Как ей удалось пережить множество царей, русскую революцию, Финскую и Отечественную войны, развал СССР и дойти до наших дней

Всё, что для этого потребуется — мобильный телефон с доступом в интернет, а также ваша сообразительность и внимательность.

Организационные детали

  • Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Начало квеста в посёлке Лисий Нос. Начать его вы сможете в любое удобное для вас время
  • Время не ограничено: вы можете пройти задания за 2 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Лисий Нос
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3403 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Александра
Александра
28 апр 2025
Погуляла по очаровательному курортному поселку Лисий Нос в сопровождении мобильного квеста и Хранителей тайны графа Орлова)
Квест — это необычный и занятный способ открыть для себя новую локацию! Я всю жизнь
живу в Питере, но про Лисий Нос почти ничего не знаю, да и не гуляла здесь раньше.
Квест ведет маршрутом, позволяющим увидеть основные достопримечательности поселка, попутно рассказывает интересные факты из истории, а в конце выводит на прекрасный пляж у залива.
Задания очень разные по сложности, для решения одного из них даже может понадобиться тетрадка и ручка)) Также советую проверить, хорошо ли заряжен телефон, а лучше взять с собой powerbank.
Прогулка у меня заняла 1,5 часа, но было прохладно, и я торопилась — а в хороший день, думаю, можно с удовольствием провести и два, и три часа, а потом остаться на пикник на берегу:))

