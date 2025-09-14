Вы и несколько ваших друзей были на мальчишнике.
Надо сказать, он прошёл просто великолепно, ведь сейчас вы стоите в полуразрушенном номере отеля и совершенно не помните, что же вчера произошло.
Где ваши друзья? Что делать? Вам нужно взять себя в руки и шаг за шагом восстановить события вчерашнего дня, ведь от этого зависит… ваша свадьба!
Надо сказать, он прошёл просто великолепно, ведь сейчас вы стоите в полуразрушенном номере отеля и совершенно не помните, что же вчера произошло.
Где ваши друзья? Что делать? Вам нужно взять себя в руки и шаг за шагом восстановить события вчерашнего дня, ведь от этого зависит… ваша свадьба!
Описание квеста
Вы просыпаетесь в номере отеля и совершенно не помните, что было вчера. Единственное, что вы знаете точно, – у вас сегодня свадьба! Вам срочно нужно восстановить события вчерашнего вечера, иначе случится непоправимое…
Точки маршрута
- Невский проспект
- Зелёный мост
- Набережная реки Мойки
- Большая Конюшенная улица
- Конюшенная площадь
- Памятник Гоголю
- Итальянская улица
Организационные детали
- Квест подходит взрослым от 16 лет
- Вы можете решить задания за 2,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Wawelberg
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3440 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
14 сен 2025
Квест прикольный! Идея супер, а всем молодожёнам счастья!
У
Ульяна
13 сен 2025
Суперский квест по мотивам фильма "Мальчишник в Вегасе"! Во многом напоминает фильм, но, конечно, с локализацией под Петербург)
Квест наполнен интересными фактами о городе, в процессе узнали что-то новенькое. Приметили для себя несколько новых мест, куда еще обязательно вернёмся, чтобы перекусить! Квест понравился, интересный способ необычно провести досуг!
Квест наполнен интересными фактами о городе, в процессе узнали что-то новенькое. Приметили для себя несколько новых мест, куда еще обязательно вернёмся, чтобы перекусить! Квест понравился, интересный способ необычно провести досуг!
Ксения
21 авг 2025
4/5 | Интересно, но есть нюансы
Квест «Мальчишник в Санкт-Петербурге» оставил довольно приятные впечатления, но с небольшими оговорками.
Что понравилось:
Самая сильная сторона квеста- это его образовательная составляющая.
Задания построены таким образом, что ты
Квест «Мальчишник в Санкт-Петербурге» оставил довольно приятные впечатления, но с небольшими оговорками.
Что понравилось:
Самая сильная сторона квеста- это его образовательная составляющая.
Задания построены таким образом, что ты
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «Роковая любовь, или Бриллиант судьбы»
Погулять по центру и разгадать загадки прошлого - без сопровождения гида
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
990 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «По следам Шерлока Холмса»
Погулять по Каменному острову и распутать загадочную историю - без сопровождения гида
Начало: На ул. Академика Крылова
Сегодня в 18:30
Завтра в 11:30
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Развратный Петербург» (18+)
Отбросить предрассудки и окунуться в греховную атмосферу Северной столицы
Начало: На Садовой улице
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
1390 ₽ за всё до 6 чел.