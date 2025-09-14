читать дальше

не просто ищешь коды и отгадываешь загадки, а узнаешь реально интересные и неочевидные факты о городе. Это был не просто квест, а увлекательная экскурсия-викторина. Очень познавательно и здорово продумано!



Что смутило:

Как уже отметили многие, есть диссонанс в заявленном времени.

Нас предупреждали, что прохождение

занимает около 1,5 часов, но наша команда из двух человек, не

останавливаясь и практически безошибок, потратила все 2,5 часа. Это стоит учитывать при планировании дня.



Кроме того, локации, которые мы посещали по маршруту, показались немного однотипными. Хотелось бы большего разнообразия в атмосфере и типах заданий.



Итог: Однозначно стоит пройти ради крутых фактов и нестандартного взгляда на город. Но будьте готовы, что прогулка займет больше времени, и не ждите кардинальной смены улиц.