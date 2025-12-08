Интерактивная прогулка по историческому центру города, полному роскоши, необычной архитектуры и тайн его местных жителей.
Описание квеста19 интересных локаций Петербурга • Что скрывается от глаз прохожих за стенами величественной Академии Штиглица?
- Чья квартира насчитывала более 20-ти комнат?
- Где проходили тайные собрания декабристов?
- Как получить благословение египетской богини, не покидая Петербург? Это лишь часть вопросов, ответы на которые вам даст Квестбот! Во время прогулки мы сможем увидеть одни из самых дорогих доходных домов северной столицы, побывать на месте съёмок известного фильма и примерить на себя жизнь элиты Российской империи. Вас ждут 19 локаций, на каждой из которых нужно выполнить задание на логику и внимательность, а затем — получить интересные исторические факты об этом месте в текстовом и аудиоформате. Всё взаимодействие осуществляется в отдельном мини-приложении Telegram: вы не ограничены во времени и не привязаны к туристическим группам. Если что-то не получается — можно воспользоваться подсказками, пропустить задание или завершить квест в другой день. Важная информация: Квест не привязан ко времени: вы можете начать прохождение в любой момент и делать остановки, когда потребуется — прогресс автоматически сохраняется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лютеранская церковь Святой Анны
- Преображенский собор
- Доходный дом Мурузи
- Доходный дом Тупикова
- Академия Штиглица
- Доходный дом Бутурлиной
- Особняк Кельха
- Памятник кораблю Полтава
Что включено
- Интерактивный квест в телефоне
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Чернышевская»
Завершение: Воскресенская набережная, 20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Квест не привязан ко времени: вы можете начать прохождение в любой момент и делать остановки
- Когда потребуется - прогресс автоматически сохраняется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест по Петропавловской крепости
Начало: Станция метро «Горьковская»
590 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Легенды и были Петроградской стороны»
Распутать сюжет для магической газеты и прогуляться в районе «Горьковской» - без сопровождения гида
Начало: На Троицком мосту
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
1090 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Развратный Петербург» (18+)
Отбросить предрассудки и окунуться в греховную атмосферу Северной столицы
Начало: На Садовой улице
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
1490 ₽ за всё до 6 чел.