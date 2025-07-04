Давным-давно маленькой Ассоль предсказали встречу с отважным капитаном, который приплывёт на корабле с алыми парусами. И вот девушка бродит по морскому берегу… Артур Грэй уже знает, что она его ждёт. Он оставил девушке таинственные знаки, которые приведут её на место встречи. Вам предстоит помочь Ассоль расшифровать эти подсказки и найти дорогу к её детской мечте.

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Описание квеста

Маршрут квеста проходит по самым романтичным местам Петербурга вдоль Финского залива. Что может быть прекраснее, чем наблюдать за чайками и слушать шум волн в компании любимого человека? Только погружение в увлекательный сюжет на фоне известных достопримечательностей!

На маршруте вам встретятся

Памятник Петру Первому на Прибалтийской площади

Памятник адмиралу Нахимову в сквере «Малые гаванцы»

Смотровая площадка на улице Нахимова

Галерная гавань

Водонапорная башня

Кроншпицы Галерной гавани

Подводная лодка «Д-2 «Народоволец»

Опочининский сад

Морской вокзал

«Севкабель Порт»

Квест подойдёт как для свидания, так и для приятной прогулки в кругу семьи или друзей. Вместе с Ассоль вы сможете:

Познакомиться с историей российского флота

Побывать в районе Морского порта

Узнать о грандиозных проектах Петра I

Увидеть настоящие корабли и найти тот самый парусник из сказки

Организационные детали