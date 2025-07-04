Давным-давно маленькой Ассоль предсказали встречу с отважным капитаном, который приплывёт на корабле с алыми парусами. И вот девушка бродит по морскому берегу… Артур Грэй уже знает, что она его ждёт. Он оставил девушке таинственные знаки, которые приведут её на место встречи. Вам предстоит помочь Ассоль расшифровать эти подсказки и найти дорогу к её детской мечте.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Маршрут квеста проходит по самым романтичным местам Петербурга вдоль Финского залива. Что может быть прекраснее, чем наблюдать за чайками и слушать шум волн в компании любимого человека? Только погружение в увлекательный сюжет на фоне известных достопримечательностей!
На маршруте вам встретятся
- Памятник Петру Первому на Прибалтийской площади
- Памятник адмиралу Нахимову в сквере «Малые гаванцы»
- Смотровая площадка на улице Нахимова
- Галерная гавань
- Водонапорная башня
- Кроншпицы Галерной гавани
- Подводная лодка «Д-2 «Народоволец»
- Опочининский сад
- Морской вокзал
- «Севкабель Порт»
Квест подойдёт как для свидания, так и для приятной прогулки в кругу семьи или друзей. Вместе с Ассоль вы сможете:
- Познакомиться с историей российского флота
- Побывать в районе Морского порта
- Узнать о грандиозных проектах Петра I
- Увидеть настоящие корабли и найти тот самый парусник из сказки
Организационные детали
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Выполнять задания можно пешком, на самокате или велосипеде. Выбирайте хорошую погоду и светлое время суток
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Время не ограничено: вы можете пройти задания за 2 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
- Возрастное ограничение для участников квеста 18+
- Маршрут предполагает заход на территорию музея «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» (внешний осмотр лодки бесплатно, посещение музея — по желанию: вход до 18.00; выходные — вторник, среда)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кораблестроителей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1664 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «Бродящие души парка»
Не доводилось гулять по атмосферной территории Лесотехнической академии? Есть повод это исправить
Начало: Рядом с ж/д cтанцией Ланская
Завтра в 08:00
6 июл в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Львы - хранители Петербурга»
Раскрыть тайны загадочных созданий, которые оберегают наш город, и заодно погулять по центру
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 08:00
6 июл в 08:00
900 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «По следам Шерлока Холмса»
Погулять по Каменному острову и распутать загадочную историю - без сопровождения гида
Начало: На ул. Академика Крылова
Завтра в 11:30
6 июл в 11:30
1000 ₽ за всё до 6 чел.