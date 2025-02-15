Мобильный квест в Петербурге «Пламенный привет строителям коммунизма» (16+)

Помочь американскому репортёру с материалом про СССР и заодно исследовать район Нарвской заставы
В Ленинград 1930-х прибыл американский журналист, чтобы сделать репортаж об успехах социалистического строительства. В Штатах в это время царит Великая депрессия, а в СССР — небывалый прогресс.

Американец интересуется, смогли ли в Советском Союзе построить социальный рай для трудового народа? Гуляя по экспериментальному району, вы попробуете ответить на этот вопрос.
Мобильный квест в Петербурге «Пламенный привет строителям коммунизма» (16+)
Мобильный квест в Петербурге «Пламенный привет строителям коммунизма» (16+)
Мобильный квест в Петербурге «Пламенный привет строителям коммунизма» (16+)
Ближайшие даты:
15
фев16
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фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Легенда квеста

В 1933 году Штаты признали существование Советского Союза и, несмотря на принципиальные идеологические разногласия, взяли курс на сближение. В Ленинград приезжает американский корреспондент и отправляется в район Нарвской заставы, где к юбилею Революции уже построены современные жилые дома для рабочего класса.

Вам предстоит выступить в роли ответственных партийных работников и показать репортёру достижения страны. Чтобы его отчёт о путешествии в страну рабочих и крестьян получился правдивым, вам нужно будет найти ответы на все вопросы.

Точки маршрута

  • ДК им. Горького
  • Монументальное панно «Революция»
  • Дом технической учёбы
  • Жилмассив на Тракторной улице
  • Школа «Серп и Молот» — первая советская школа в Ленинграде
  • Бывший профилакторий Кировского района. Ныне здесь размещается больница
  • Руины общественной бани «Гигант» — самой большой бани в Ленинграде 1930-х
  • Сад 9-го января
  • Ограда с императорским вензелем, уцелевшим в советские времена
  • Площадь Стачек, здание Кировского Райсовета
  • Кировский сквер с памятником С. М. Кирову

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за полтора часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Нарвская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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