В Ленинград 1930-х прибыл американский журналист, чтобы сделать репортаж об успехах социалистического строительства. В Штатах в это время царит Великая депрессия, а в СССР — небывалый прогресс. Американец интересуется, смогли ли в Советском Союзе построить социальный рай для трудового народа? Гуляя по экспериментальному району, вы попробуете ответить на этот вопрос.

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Описание квеста

Легенда квеста

В 1933 году Штаты признали существование Советского Союза и, несмотря на принципиальные идеологические разногласия, взяли курс на сближение. В Ленинград приезжает американский корреспондент и отправляется в район Нарвской заставы, где к юбилею Революции уже построены современные жилые дома для рабочего класса.

Вам предстоит выступить в роли ответственных партийных работников и показать репортёру достижения страны. Чтобы его отчёт о путешествии в страну рабочих и крестьян получился правдивым, вам нужно будет найти ответы на все вопросы.

Точки маршрута

ДК им. Горького

Монументальное панно «Революция»

Дом технической учёбы

Жилмассив на Тракторной улице

Школа «Серп и Молот» — первая советская школа в Ленинграде

Бывший профилакторий Кировского района. Ныне здесь размещается больница

Руины общественной бани «Гигант» — самой большой бани в Ленинграде 1930-х

Сад 9-го января

Ограда с императорским вензелем, уцелевшим в советские времена

Площадь Стачек, здание Кировского Райсовета

Кировский сквер с памятником С. М. Кирову

Организационные детали