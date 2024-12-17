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Приглашаем прикоснуться к атмосфере, в которой жил, творил и любил Довлатов! А также помочь писателю наполнить чемодан вещами, которые буду напоминать ему о Ленинграде в эмиграции. С вами не будет гида — вся информация будет в вашем телефоне. Вы сможете пройти квест в любое время и в своём темпе.