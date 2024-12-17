Приглашаем прикоснуться к атмосфере, в которой жил, творил и любил Довлатов! А также помочь писателю наполнить чемодан вещами, которые буду напоминать ему о Ленинграде в эмиграции. С вами не будет гида — вся информация будет в вашем телефоне. Вы сможете пройти квест в любое время и в своём темпе.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
За 1,5 часа вы:
- прогуляетесь по улице Рубинштейна, где жил Довлатов
- пройдёте дорогой, которой он ходил в школу
- окажетесь на набережной Фонтанки
- увидите первое место работы писателя
- окунётесь в жизнь богемной молодежи того времени
А также вместе с Довлатовым подождёте его девушку на перекрёстке трёх главных проспектов города, постоите в очереди за пивом и проживёте с ним важный ленинградский отрезок жизни.
Организационные детали
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
- Время не ограничено: вы можете пройти задания за 1,5 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
- Программа будет интересна взрослым и детям 12+
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Рубинштейна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 271 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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