Хотите очутиться в революционном Петербурге? Стать участником тех жутких событий? Тогда этот квест для вас! Выполняя задания и решая загадки, вы пройдёте путь от первой революции до краха Российской империи и создания первого в мире социалистического государства.

Описание квеста

Российская Империя в начале 1900-х — это армия числом 1 300 000 человек, самая большая по площади страна в мире, а также лидер по экспорту зерна. Но под внешним благополучием внутри державы зреет недовольство населения: обеднение народных масс и расслоение между богатыми и бедными становятся основой для событий, которые изменят не только Россию но и весь мир! Готовы пройти этот путь вместе?

Вы увидите:

Дворцовую площадь

Невский проспект

Казанский собор

Здание Императорской Публичной библиотеки

Литейный проспект

Вы узнаете:

Какой день и почему стал началом революции 1905-1907 годов

Где произошла первая антиполитическая демонстрация и последующие митинги

Где во время революции 1917 года жил поэт Сергей Есенин и кого он поддерживал

Чем запомнились Февральская революция и Октябрьский переворот

Организационные детали