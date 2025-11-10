Хотите очутиться в революционном Петербурге? Стать участником тех жутких событий? Тогда этот квест для вас! Выполняя задания и решая загадки, вы пройдёте путь от первой революции до краха Российской империи и создания первого в мире социалистического государства.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Российская Империя в начале 1900-х — это армия числом 1 300 000 человек, самая большая по площади страна в мире, а также лидер по экспорту зерна. Но под внешним благополучием внутри державы зреет недовольство населения: обеднение народных масс и расслоение между богатыми и бедными становятся основой для событий, которые изменят не только Россию но и весь мир! Готовы пройти этот путь вместе?
Вы увидите:
- Дворцовую площадь
- Невский проспект
- Казанский собор
- Здание Императорской Публичной библиотеки
- Литейный проспект
Вы узнаете:
- Какой день и почему стал началом революции 1905-1907 годов
- Где произошла первая антиполитическая демонстрация и последующие митинги
- Где во время революции 1917 года жил поэт Сергей Есенин и кого он поддерживал
- Чем запомнились Февральская революция и Октябрьский переворот
Организационные детали
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Вы можете купить квест в приложении и начать проходить его в любое удобное время
- Программа 12+
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Никто вас не ограничивает и не торопит! Можно пройти квест за 2 часа или уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
