Елагин остров в беде! Ещё немного — и местный парк им. Кирова со всеми артефактами и сооружениями исчезнет навсегда. Как так вышло? До Петра I остров назывался Мистула-Саари и его оберегали ландветтиры. Эти духи не выдержали освоения земель и прокляли место. Теперь, если люди забудут историю острова, его не станет. Вам предстоит спасти парк от забвения — и исчезновения.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Решая задания квеста, вы прогуляетесь по Елагину острову и увидите следующие локации:
- Памятник катерам-тральщикам
- Музыкальный павильон
- Дуб, который в 2023 году был номинирован на звание «Российское дерево года»
- Павильон «под флагом»
- Кухонный корпус
- Конюшенный корпус
- Фрейлинский корпус
- Дом садовника Бука
Организационные детали
- Квест подходит детям старше 12 лет
- Не забудьте взять правильное угощение для белочек (грецкие орехи, не жареные тыквенные семечки, яблоки, морковь)
- Вы можете решить задания за два часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Важная информация
- По выходным и праздничным дням вход в парк платный: для взрослых — 150 ₽; для учащихся, школьников, студентов дневной формы обучения, солдат и сержантов срочной службы — 50 ₽; держателей «Единой карты петербуржца» — 120 ₽; льготной категории граждан — бесплатно
- В парк не допускаются посетители на электросамокатах, моноколёсах и других средствах передвижения с электрическим приводом, а по выходным и праздничным дням не допускаются посетители на велосипедах, кроме детей до 10 лет в сопровождении взрослого
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Елагином острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 226 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
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