Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Елагин остров в беде! Ещё немного — и местный парк им. Кирова со всеми артефактами и сооружениями исчезнет навсегда. Как так вышло? До Петра I остров назывался Мистула-Саари и его оберегали ландветтиры. Эти духи не выдержали освоения земель и прокляли место. Теперь, если люди забудут историю острова, его не станет. Вам предстоит спасти парк от забвения — и исчезновения.