Известный блогер-журналист обратился в стриме за помощью.
Он приехал в Питер, чтобы написать статью о первой ветке метрополитена в городе — Кировско-Выборгской, открытой в середине прошлого века. А ночью в поезде, пока блогер спал, пропал его блокнот со всеми датами, цифрами и фамилиями. Эти данные ему нужны как можно скорей, без них статья получится неточной. Поможете?
Он приехал в Питер, чтобы написать статью о первой ветке метрополитена в городе — Кировско-Выборгской, открытой в середине прошлого века. А ночью в поезде, пока блогер спал, пропал его блокнот со всеми датами, цифрами и фамилиями. Эти данные ему нужны как можно скорей, без них статья получится неточной. Поможете?
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание квеста
Квест начинается на станции «Площадь Восстания» и проходит без выхода на поверхность. Вы посетите станции метро первой очереди, рассмотрите детали их интерьеров и узнаете интересные факты, решая задания.
Организационные детали
- Квест проходит в метро и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Пройти квест вы сможете в любое удобное для вас время, пока работает метро
- Время не ограничено: вы можете пройти задания за 1,5 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 163 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
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