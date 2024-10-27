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Известный блогер-журналист обратился в стриме за помощью.



Он приехал в Питер, чтобы написать статью о первой ветке метрополитена в городе — Кировско-Выборгской, открытой в середине прошлого века. А ночью в поезде, пока блогер спал, пропал его блокнот со всеми датами, цифрами и фамилиями. Эти данные ему нужны как можно скорей, без них статья получится неточной. Поможете?