Прогуливаясь у станции метро «Выборгская», вы заприметили грустного человека на скамейке. Он поделился, что утратил способность писать стихи.
Ого, так это поэт! Возможно, пройдя по памятным местам и окрестностям, собрав факты о подвигах и достижениях людей, которые здесь жили и творили, вы сможете вернуть поэту вдохновение?
Ого, так это поэт! Возможно, пройдя по памятным местам и окрестностям, собрав факты о подвигах и достижениях людей, которые здесь жили и творили, вы сможете вернуть поэту вдохновение?
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 19:00
Описание квеста
Квест начинается у станции метро «Выборгская», а завершается у Финляндского вокзала. Вы прогуляетесь по маленьким и уютным скверам Петербурга. Пройдёте по улицам с атмосферной архитектурой. И, решая задания, узнаете больше о прошлом района и его жителях.
Организационные детали
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Длина маршрута — 3,8 км
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Выборгская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 183 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
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