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Прогуливаясь у станции метро «Выборгская», вы заприметили грустного человека на скамейке. Он поделился, что утратил способность писать стихи.



Ого, так это поэт! Возможно, пройдя по памятным местам и окрестностям, собрав факты о подвигах и достижениях людей, которые здесь жили и творили, вы сможете вернуть поэту вдохновение?