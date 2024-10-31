Сбежали цирковые артисты, а им сегодня выступать! Нужно отыскать их до начала шоу.
Они успели скрыться далеко от центра города, но вам удалось напасть на их след: продавец газетного киоска на станции «Комендантский проспект» видел, как группа людей с животными прошла к эскалатору и спустилась под землю. Теперь и вам нужно спуститься в метро, чтобы поймать их.
Они успели скрыться далеко от центра города, но вам удалось напасть на их след: продавец газетного киоска на станции «Комендантский проспект» видел, как группа людей с животными прошла к эскалатору и спустилась под землю. Теперь и вам нужно спуститься в метро, чтобы поймать их.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Описание квеста
Квест проходит в метро, без выхода на поверхность. Начинается он на станции «Комендантский проспект», а заканчивается на станции «Международная». Вы исследуете фиолетовую ветку метрополитена, рассмотрите интерьеры её станций и узнаете о них интересные факты.
Организационные детали
- Квест проходит в метро и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Пройти квест вы сможете в любое удобное для вас время, пока работает метро
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Комендатский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 187 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
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