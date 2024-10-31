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Сбежали цирковые артисты, а им сегодня выступать! Нужно отыскать их до начала шоу.



Они успели скрыться далеко от центра города, но вам удалось напасть на их след: продавец газетного киоска на станции «Комендантский проспект» видел, как группа людей с животными прошла к эскалатору и спустилась под землю. Теперь и вам нужно спуститься в метро, чтобы поймать их.