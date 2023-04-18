Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек

Мотопутешествие по Ленобласти

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Ответы на вопросы
Приглашаю в мотопутешествие на мотоциклах комфорт-класса к древней крепости Орешек. Крепость когда-то была важнейшим форпостом России в борьбе со шведами. Сегодня это крупнейший памятник архитектуры и истории федерального значения.
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
Ближайшие даты:
18
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Описание

Ленобласть и крепость ОрешекМы проедемся по красивым местам Ленобласти. Сначала мы заедем в город Шлиссельбург, расположенный в истоке Невы из Ладожского озера. Далее у вас будет два часа на посещение крепости Орешек.
Крепость Орешек — это крупнейший памятник архитектуры и истории федерального значения, который занимает практически весь остров. По углам Крепости стоит 5 оборонительных башен: четыре из них имеют круглую форму, а одна из них — четырехугольная Воротная. Древняя крепость когда-то была важнейшим форпостом России в борьбе со шведами и несколько раз переходила от русских к шведам и обратно, пока Петр I окончательно не возвратил крепость в ходе Северной войны.
Затем вдоль всего берега Невы мы вернемся в Санкт-Петербург.

Важная информация• Длительность путешествия 5 часов:

  • Вы принимаете участие в качестве пассажира.
  • Под каждого пассажира подбирается мотоцикл.
  • Мотоциклы комфорт-класса.
  • Мы проедем около 120 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Выдача всей необходимой экипировки для поездки
Что не входит
  • Оплата парома и вход в музей
Место начала и завершения?
пл. Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Старт от метро пл. Александра Невского до 12.00
  • В случае непогоды мы выдаем все необходимое обмундирование, чтобы вы остались сухими
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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