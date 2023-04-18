Мотопутешествие по Ленобласти
Приглашаю в мотопутешествие на мотоциклах комфорт-класса к древней крепости Орешек. Крепость когда-то была важнейшим форпостом России в борьбе со шведами. Сегодня это крупнейший памятник архитектуры и истории федерального значения.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ленобласть и крепость ОрешекМы проедемся по красивым местам Ленобласти. Сначала мы заедем в город Шлиссельбург, расположенный в истоке Невы из Ладожского озера. Далее у вас будет два часа на посещение крепости Орешек.
Крепость Орешек — это крупнейший памятник архитектуры и истории федерального значения, который занимает практически весь остров. По углам Крепости стоит 5 оборонительных башен: четыре из них имеют круглую форму, а одна из них — четырехугольная Воротная. Древняя крепость когда-то была важнейшим форпостом России в борьбе со шведами и несколько раз переходила от русских к шведам и обратно, пока Петр I окончательно не возвратил крепость в ходе Северной войны.
Затем вдоль всего берега Невы мы вернемся в Санкт-Петербург.
Важная информация• Длительность путешествия 5 часов:
- Вы принимаете участие в качестве пассажира.
- Под каждого пассажира подбирается мотоцикл.
- Мотоциклы комфорт-класса.
- Мы проедем около 120 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Выдача всей необходимой экипировки для поездки
- Что не входит
- Оплата парома и вход в музей
- Место начала и завершения?
- пл. Александра Невского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Старт от метро пл. Александра Невского до 12.00
- В случае непогоды мы выдаем все необходимое обмундирование, чтобы вы остались сухими
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании