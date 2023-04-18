Ленобласть и крепость ОрешекМы проедемся по красивым местам Ленобласти. Сначала мы заедем в город Шлиссельбург, расположенный в истоке Невы из Ладожского озера. Далее у вас будет два часа на посещение крепости Орешек.

Крепость Орешек — это крупнейший памятник архитектуры и истории федерального значения, который занимает практически весь остров. По углам Крепости стоит 5 оборонительных башен: четыре из них имеют круглую форму, а одна из них — четырехугольная Воротная. Древняя крепость когда-то была важнейшим форпостом России в борьбе со шведами и несколько раз переходила от русских к шведам и обратно, пока Петр I окончательно не возвратил крепость в ходе Северной войны.

Затем вдоль всего берега Невы мы вернемся в Санкт-Петербург.

Важная информация• Длительность путешествия 5 часов: