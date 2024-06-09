Описание экскурсии

Экскурсия в пути. Шлиссельбург Увидите старинный город Шлиссельбург город, узнаете о том, какие важнейшие события происходили здесь в 18-19 веков. О временах расцвета города напоминают Староладожский и Новоладожский каналы, Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. Гид расскажет о том, как Петр 1 «брал» город и Крепость во время Северной войны и какое значение он ему придавал. Увидите памятник царю и вспомните, в каких городах установлен такой же памятник императору. Неприступная крепость Орешек После прогулки по Шлиссельбургу, вы переправитесь на катере на Ореховый остров. Перед вами откроется многовековая история крепости, которая с XIV века была важнейшим форпостом России. Мы поговорим о средневековой борьбе со шведами, об истории сооружения, основанного внуком Александра Невского. Мы вспомним о доблестных победах Петра I и о тех временах, когда Орешек был политической тюрьмой. Кто только здесь ни находился в числе несчастных узников: члены царской семьи, опальные фавориты, декабристы, первая жена Петра I и император Иоанн VI (русская железная маска) — вы узнаете об их судьбах, дворцовых переворотах, интригах и хитросплетениях истории. Вы увидите фортификационные стены 16 века, которые помогли защитникам выстоять и в середине 20 века. Дополнительная опция (по согласованию с гидом): можно посетить Музей-панораму «Прорыв Блокады Ленинграда» (находится по пути следования). Экспозиция посвящена прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года во время операции «Искра». Вход на территорию музейного комплекса свободный. На площади перед музеем и позади него выставлена боевая техника времен Великой Отечественной Войны.