Путешествие к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга.
Всего час дороги, и комфортабельный автомобиль домчит вас из Петербурга в Шлиссельбург, к маленькому острову у истока Невы, где расположилась легендарная крепость Орешек.
Вы прикоснетесь к эпохам шведских сражений и петровских завоеваний, узнаете о защите крепости во времена блокады, побываете на острове, узнаете о знаменитых узниках крепости.
Всего час дороги, и комфортабельный автомобиль домчит вас из Петербурга в Шлиссельбург, к маленькому острову у истока Невы, где расположилась легендарная крепость Орешек.
Вы прикоснетесь к эпохам шведских сражений и петровских завоеваний, узнаете о защите крепости во времена блокады, побываете на острове, узнаете о знаменитых узниках крепости.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Путевая экскурсия и памятные места по пути
- Старинный город Шлиссельбург
- Староладожский и Новоладожский каналы
- Памятник Петру I
- Крепость Орешек на Ореховом острове
- Фортификационные стены 16 века, которые помогли защитникам выстоять и в середине 20 века
- Дополнительная опция по согласованию с гидом (по пути): Музей-панорама «Прорыв Блокады Ленинграда»
Описание экскурсии
Экскурсия в пути. Шлиссельбург Увидите старинный город Шлиссельбург город, узнаете о том, какие важнейшие события происходили здесь в 18-19 веков. О временах расцвета города напоминают Староладожский и Новоладожский каналы, Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. Гид расскажет о том, как Петр 1 «брал» город и Крепость во время Северной войны и какое значение он ему придавал. Увидите памятник царю и вспомните, в каких городах установлен такой же памятник императору. Неприступная крепость Орешек После прогулки по Шлиссельбургу, вы переправитесь на катере на Ореховый остров. Перед вами откроется многовековая история крепости, которая с XIV века была важнейшим форпостом России. Мы поговорим о средневековой борьбе со шведами, об истории сооружения, основанного внуком Александра Невского. Мы вспомним о доблестных победах Петра I и о тех временах, когда Орешек был политической тюрьмой. Кто только здесь ни находился в числе несчастных узников: члены царской семьи, опальные фавориты, декабристы, первая жена Петра I и император Иоанн VI (русская железная маска) — вы узнаете об их судьбах, дворцовых переворотах, интригах и хитросплетениях истории. Вы увидите фортификационные стены 16 века, которые помогли защитникам выстоять и в середине 20 века. Дополнительная опция (по согласованию с гидом): можно посетить Музей-панораму «Прорыв Блокады Ленинграда» (находится по пути следования). Экспозиция посвящена прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года во время операции «Искра». Вход на территорию музейного комплекса свободный. На площади перед музеем и позади него выставлена боевая техника времен Великой Отечественной Войны.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Путевая экскурсия и памятные места по пути
- Старинный город Шлиссельбург
- Староладожский и Новоладожский каналы
- Памятник Петру I
- Крепость Орешек на Ореховом острове
- Фортификационные стены 16 века, которые помогли защитникам выстоять и в середине 20 века
- Дополнительная опция по согласованию с гидом (по пути): Музей-панорама «Прорыв Блокады Ленинграда»
Что включено
- Услуги профессионального гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус
- Встреча в отеле и доставка обратно в заранее указанное место
Что не входит в цену
- Обед (по желанию)
- Входные билеты в крепость Орешек и билеты на катер
- Стоимость билетов на переправу: взрослый - 450 ₽, льготный - 350 ₽, дети (1-6 лет) - 250 ₽, дети (до 1 года и ВОВ) - бесплатно
- Стоимость входных билетов в крепость Орешек: взрослый - 300 ₽, льготный - 200 ₽ стоимость экскурсии включена в стоимость входного билета
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь
- До крепости Орешек мы едем на автобусе, а потом переправляемся на катере на остров, где расположена сама крепость. Переправа занимает 7 минут (в одну сторону). Отправление: с 10:00 до 17:00 (по мере наполнения)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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