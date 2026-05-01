Петербург — это не архитектура, а люди. И я приглашаю на прогулку, где любой поворот — история и каждый взгляд — встреча. Вы проплывёте мимо набережных, где шептались князья и мечтали поэты. Узнаете, как жили в особняках и какие скандалы бушевали в салонах.
Я расскажу истории, от которых хочется улыбаться, вздыхать и задумываться, а ещё покажу виды, захватывающие дух.
Я расскажу истории, от которых хочется улыбаться, вздыхать и задумываться, а ещё покажу виды, захватывающие дух.
Описание экскурсии
- Вы проплывёте по Неве и Фонтанке, где дышится масштабом империи.
- Свернёте в тихие изгибы Мойки и Крюкова канала, где в каждом доме — тайна.
- Узнаете проверенные факты, легенды, семейные предания, забавные слухи, которые хранятся в устной традиции петербургских гидов.
Вы увидите:
- особняки, в которых жили поэты, шпионы и княгини-авантюристки.
- дома с потайными дверями и легендами о запретной любви.
- набережные, где в 19 веке назначали дуэли и свидания.
Организационные детали
- Прогулки на катере «ШТОСС» провожу с 1 мая по 15 сентября. На борту есть тент от непогоды, отопление и тёплые пледы.
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности и предоставляются спасательные жилеты. Сообщите, если на прогулку поедут дети до 7 лет.
- На палубе можно носить любую обувь без тонкого каблука.
- Могу подать катер к разрешённым причалам. Многие из них нужно резервировать и дополнительно оплачивать — напишите мне, чтобы согласовать детали.
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ждановской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 773 туристов
Меня зовут Андрей, я родился и вырос в Санкт-Петербурге и с детства увлекаюсь историей этого потрясающего города. Мне очень хочется поделиться с вами своими знаниями, обсудить исторические события, полюбоваться видами
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
от 7000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.