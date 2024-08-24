1 час
Индивидуальная
Музей Гарри Поттера
Начало: Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 4
«В интерактивном музее вселенной Гарри Поттера юных и взрослых чародеев ждут:• платформа 9 3/4, откуда начинается дорога в мир магии»
Расписание: Музей вселенной Гарри Поттера работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Последняя экскурсия в 21:00.
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 1490₽ за человека
скидка
5%
2 часа
Фотопрогулка
Петербург: фотосессия в «Тайной комнате»
Открыть двери в мир Гарри Поттера и получить тематические снимки в классном образе
Начало: В районе метро «Елизаровская»
16 дек в 12:00
17 дек в 12:00
1500014 250₽ за человека
1.5 часа
Групповая
Музей Гарри Поттера: интерактивная выставка в Петербурге
Заглянуть в мир магии и почувствовать себя волшебниками
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
«Путешествие в мир Гарри Поттера»
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
1990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда24 августа 2024Сын ушёл с музея под огромным впечатлением и с огромными эмоциями. Очень сильно ему понравилось
- ТТатьяна5 июля 2024Дочка осталась довольна. Но на 1 раз экскурсия. Ориентирована именно на детей. Взрослым там особо нечего делать…
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гарри Поттер»
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