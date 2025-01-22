Со второй половины декабря до Старого Нового года Санкт-Петербург необыкновенно красив. Ёлки, гирлянды, подсветка — всё сияет словно в сказке. На автобусе вы проедете по ярко украшенным центральным улицам и погрузитесь в праздничную атмосферу.
А гид расскажет о традициях и обычаях празднования Нового Года в разных странах, а также зимних забавах в Северной столице.
Описание экскурсии
Великолепная, новогодняя атмосфера города на Неве покорит вас миллионами огней иллюминации! Вы ощутите себя героем новогодней сказки и пополните фотоальбом самыми зимними, самыми новогодними, самыми волшебными фотографиями!
Во время экскурсии вы:
- Увидите самые великолепные места города: нарядный Невский проспект, Елисеевский магазин, Дворцовый мост и многое другое
- Узнаете историю празднования Рождества и Нового Года в нашей стране, новогодние традиции разных народов
- Полюбуетесь самой красивой ёлкой города на Дворцовой площади
- Вспомните происхождение традиционных новогодних блюд и многое другое
Остановки на маршруте:
- Смольный собор (административный центр) — самый таинственный храм в Санкт-Петербурге
- Дворцовая площадь — настоящее сердце города, его исторический центр
- Стрелка Васильевского острова — начало и символ города на Неве, с ней связано множество городских легенд и романтических историй
- Сфинксы на Университетской набережной — один из старейших памятников Санкт-Петербурга
- Исаакиевская площадь — пожалуй, самая красивая площадь в Петербурге
Организационные детали
- Остаток оплаты вносится дистанционно переводом на карту Сбербанка (направляем ссылку) или гиду при встрече
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- Остановки и маршрут могут меняться в связи с дорожной ситуацией
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1080 ₽
|Дети до 6 лет
|630 ₽
|Школьники
|810 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8302 туристов
Наша команда — это сплочённая группа профессионалов, занимающаяся экскурсионной деятельностью по Санкт-Петербургу и его пригородам. В основе нашей команды — гиды с профильным образованием и опытные организаторы поездок. Нам нравится, когда
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
22 янв 2025
За свою цену нормальная экскурсия.
Мария
8 янв 2025
Хорощая экскурсия, места знаковые, может быть поинтереснее маршрут построить, экскурсовод понрааилась
Д
Дмитрий
5 янв 2025
02.01.2025 собрались семьёй на экскурсию, которую забронировали ранее.
Сразу оговорюсь, что к экскурсоводу вопросов нет, но организация самой экскурсии просто отвратительная.
За 10 минут до начала экскурсии отправил сообщение когда подадут автобус,
Дмитрий
Ответ организатора:
Добрый день, Дмитрий! Сожалеем, что экскурсия Вас разочаровала. Т. к. автобус задерживался с другой экскурсии произошла замена. Уведомили об этом
Н
Надежда
31 дек 2024
Экскурсия очень интересная, гид постаралась показать все самые нарядные места новогоднего Санкт-Петербурга. Жаль, что не удалось съездить в Смольный собор.
