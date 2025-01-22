читать дальше

на что мне ответили, что он подъезжает. Время начала экскурсии уже прошло и я позвонил в агентство, после чего оказалсь у нас произошла смена автобуса, и нам с 75-летней мамой пришлось бежать на другую локацию отправки. Теперь по самой экскурсии: в программезначилось посещение Стрелки Васильевского острова, но нас туда не повезли, а повезли в магазин сувениров на ПОЛЧАСА! По итогу экскурсии, выехали на 20 минут позже, и полчаса провели в магазине, т. е. 50 минут из 3-х часов просто провели вхолостую.

Экскурсию точно не советую!!!