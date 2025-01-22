Мои заказы

На автобусе - по новогоднему Петербургу

Восхититься яркой иллюминацией и познакомиться с историей главного праздника года
Со второй половины декабря до Старого Нового года Санкт-Петербург необыкновенно красив. Ёлки, гирлянды, подсветка — всё сияет словно в сказке. На автобусе вы проедете по ярко украшенным центральным улицам и погрузитесь в праздничную атмосферу.

А гид расскажет о традициях и обычаях празднования Нового Года в разных странах, а также зимних забавах в Северной столице.
4
4 отзыва
На автобусе - по новогоднему Петербургу© Дмитрий
На автобусе - по новогоднему Петербургу© Дмитрий
На автобусе - по новогоднему Петербургу© Дмитрий

Описание экскурсии

Великолепная, новогодняя атмосфера города на Неве покорит вас миллионами огней иллюминации! Вы ощутите себя героем новогодней сказки и пополните фотоальбом самыми зимними, самыми новогодними, самыми волшебными фотографиями!

Во время экскурсии вы:

  • Увидите самые великолепные места города: нарядный Невский проспект, Елисеевский магазин, Дворцовый мост и многое другое
  • Узнаете историю празднования Рождества и Нового Года в нашей стране, новогодние традиции разных народов
  • Полюбуетесь самой красивой ёлкой города на Дворцовой площади
  • Вспомните происхождение традиционных новогодних блюд и многое другое

Остановки на маршруте:

  • Смольный собор (административный центр) — самый таинственный храм в Санкт-Петербурге
  • Дворцовая площадь — настоящее сердце города, его исторический центр
  • Стрелка Васильевского острова — начало и символ города на Неве, с ней связано множество городских легенд и романтических историй
  • Сфинксы на Университетской набережной — один из старейших памятников Санкт-Петербурга
  • Исаакиевская площадь — пожалуй, самая красивая площадь в Петербурге

Организационные детали

  • Остаток оплаты вносится дистанционно переводом на карту Сбербанка (направляем ссылку) или гиду при встрече
  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Остановки и маршрут могут меняться в связи с дорожной ситуацией
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1080 ₽
Дети до 6 лет630 ₽
Школьники810 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8302 туристов
Наша команда — это сплочённая группа профессионалов, занимающаяся экскурсионной деятельностью по Санкт-Петербургу и его пригородам. В основе нашей команды — гиды с профильным образованием и опытные организаторы поездок. Нам нравится, когда
читать дальше

гости видят Петербург не только как достопримечательности на карте, но и как живой город с характером, историей и культурой. В своей работе любим дарить гостям и жителям этого прекрасного города воспоминания на долгие годы. С нетерпением ждём на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
1
Юлия
Юлия
22 янв 2025
За свою цену нормальная экскурсия.
Мария
Мария
8 янв 2025
Хорощая экскурсия, места знаковые, может быть поинтереснее маршрут построить, экскурсовод понрааилась
Д
Дмитрий
5 янв 2025
02.01.2025 собрались семьёй на экскурсию, которую забронировали ранее.
Сразу оговорюсь, что к экскурсоводу вопросов нет, но организация самой экскурсии просто отвратительная.
За 10 минут до начала экскурсии отправил сообщение когда подадут автобус,
читать дальше

на что мне ответили, что он подъезжает. Время начала экскурсии уже прошло и я позвонил в агентство, после чего оказалсь у нас произошла смена автобуса, и нам с 75-летней мамой пришлось бежать на другую локацию отправки. Теперь по самой экскурсии: в программезначилось посещение Стрелки Васильевского острова, но нас туда не повезли, а повезли в магазин сувениров на ПОЛЧАСА! По итогу экскурсии, выехали на 20 минут позже, и полчаса провели в магазине, т. е. 50 минут из 3-х часов просто провели вхолостую.
Экскурсию точно не советую!!!

Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Добрый день, Дмитрий! Сожалеем, что экскурсия Вас разочаровала. Т. к. автобус задерживался с другой экскурсии произошла замена. Уведомили об этом
читать дальше

как только произошла замена. Локация отправки не была изменена. Сувенирный магазин - это техническая санитарная остановка. В связи с большим туристическим потоком, к сожалению, потратили больше времени на эту остановку. Благодарим Вас за отзыв!

Н
Надежда
31 дек 2024
Экскурсия очень интересная, гид постаралась показать все самые нарядные места новогоднего Санкт-Петербурга. Жаль, что не удалось съездить в Смольный собор.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Петербург - отдельный мир
На машине
На микроавтобусе
3 часа
194 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург - отдельный мир
Автопешеходная экскурсия-впечатление по удивительным мирам Петербурга
24 ноя в 08:30
25 ноя в 08:30
13 350 ₽ за всё до 5 чел.
В поисках самого яркого двора Петербурга
Пешая
1.5 часа
168 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В поисках самого яркого двора Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, прогуливаясь по его дворам-колодцам. Узнайте, как живут обычные люди за фасадами роскошных зданий
Начало: В районе метро «Спортивная»
23 ноя в 10:30
24 ноя в 12:00
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Неформальный Петербург
Пешая
3 часа
231 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Неформальный Петербург
Убедиться в том, что Северная столица - это не только роскошные фасады
Начало: На площади Восстания
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 17:00
21 ноя в 17:00
22 ноя в 17:00
1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге