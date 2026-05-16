На автобусе по туристическому Петербургу (с посещением Спасо-Преображенского собора)
Главное об истории города в панорамах и деталях
Вы садитесь в комфортабельный автобус, а за окнами один за другим вспыхивают главные символы города.
Петербург медленно раскрывается: вы ловите удачные кадры, слушаете истории, снова влюбляетесь в Неву и возвращаетесь с ощущением, что этот город стал чуть ближе и уже немного — вашим.
Описание экскурсии
Спас-на-Крови
Вы подойдёте близко к храму, рассмотрите мозаики и девять куполов и сделаете запоминающиеся кадры.
Марсово поле
Место парадов и военных смотров, где сегодня город звучит тихо и спокойно, на стыке прошлого и настоящего.
Соборы Петербурга
Мы остановимся у Спасо-Преображенского собора, одного из старейших храмов имперской столицы, и зайдём внутрь. Затем осмотрим Смольный собор и обсудим, чем его силуэт так притягателен.
Мосты и «Аврора»
С Троицкого моста откроется панорама Невы и набережных. На Петроградской стороне вы сделаете остановку у крейсера «Аврора» и увидите его почти вплотную.
Стрелка и сфинксы
На стрелке Васильевского острова вас ждёт один из самых выразительных видов города. На Университетской набережной вы остановитесь у сфинксов фараона Аменхотепа III — древних стражей Петербурга.
Финал маршрута
Вы проедете Исаакиевскую площадь, увидите Медного всадника и по Адмиралтейской набережной приедете к Эрмитажу.
Организационные детали
Едем на комфортабельных автобусах: кондиционер летом, обогрев зимой, современная аудиосистема
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготы
Порядок проведения экскурсии может измениться в случае форс-мажорных обстоятельств, загруженности дорог, погодных условий
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Куль — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 526 туристов
Наше агентство предлагает живой и остроумный взгляд на город. Мы делаем подачу лёгкой и запоминающейся, ценим сервис, заботимся о каждом путешественнике и умеем шутить, чтобы было не стыдно вспомнить дома.
