На автобусе по туристическому Петербургу (с посещением Спасо-Преображенского собора)

Главное об истории города в панорамах и деталях
Вы садитесь в комфортабельный автобус, а за окнами один за другим вспыхивают главные символы города.

Петербург медленно раскрывается: вы ловите удачные кадры, слушаете истории, снова влюбляетесь в Неву и возвращаетесь с ощущением, что этот город стал чуть ближе и уже немного — вашим.
На автобусе по туристическому Петербургу (с посещением Спасо-Преображенского собора)

Описание экскурсии

Спас-на-Крови

Вы подойдёте близко к храму, рассмотрите мозаики и девять куполов и сделаете запоминающиеся кадры.

Марсово поле

Место парадов и военных смотров, где сегодня город звучит тихо и спокойно, на стыке прошлого и настоящего.

Соборы Петербурга

Мы остановимся у Спасо-Преображенского собора, одного из старейших храмов имперской столицы, и зайдём внутрь. Затем осмотрим Смольный собор и обсудим, чем его силуэт так притягателен.

Мосты и «Аврора»

С Троицкого моста откроется панорама Невы и набережных. На Петроградской стороне вы сделаете остановку у крейсера «Аврора» и увидите его почти вплотную.

Стрелка и сфинксы

На стрелке Васильевского острова вас ждёт один из самых выразительных видов города. На Университетской набережной вы остановитесь у сфинксов фараона Аменхотепа III — древних стражей Петербурга.

Финал маршрута

Вы проедете Исаакиевскую площадь, увидите Медного всадника и по Адмиралтейской набережной приедете к Эрмитажу.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельных автобусах: кондиционер летом, обогрев зимой, современная аудиосистема
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготы
  • Порядок проведения экскурсии может измениться в случае форс-мажорных обстоятельств, загруженности дорог, погодных условий

ежедневно в 14:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Куль
Куль — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 526 туристов
Наше агентство предлагает живой и остроумный взгляд на город. Мы делаем подачу лёгкой и запоминающейся, ценим сервис, заботимся о каждом путешественнике и умеем шутить, чтобы было не стыдно вспомнить дома.

