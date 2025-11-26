Мои заказы

На электровелосипедах - вдоль озера Щучье и побережья Финского залива

Проехать по завораживающим тропам, где встречаются лес и море
Курортный район Санкт-Петербурга, пожалуй, самый живописный в городе: пляжи залива соседствуют с охраняемыми территориями, а природа Карельского перешейка раскрывается во всей своей красе. Электровелосипеды помогут пройти круговой маршрут от посёлка Комарово без усилий и с удовольствием.
Описание экскурсии

  • Тихие улочки и скверы легендарного курортного посёлка Комарово
  • Две обзорные площадки с шикарными видами на озеро Щучье
  • Сказочные лесные дорожки и тропинки в окрестностях озера
  • Велопешеходная дорожка на побережье Финского залива и его знаменитые пляжи

По пути мы обсудим историю формирования местного рельефа — камовых холмов и гряд, термокарстовых котловин — и познакомимся с флорой и фауной заказника «Озеро Щучье».

Организационные детали

На чём едем

Выдаём полноприводные внедорожные электровелосипеды (управлять легко — только газ и тормоз, никакого переключения передач) и комплекты защиты — шлем, наколенники, перчатки.

Сколько едем

Протяжённость маршрута — 25 км. Сделаем три остановки для отдыха, фотосессий, пикника и купания в тёплую погоду.

Всему научим

Опытный инструктор проведёт экспресс-обучение и инструктаж по безопасности, а также окажет всю необходимую поддержку во время поездки. Первые 30 минут вы будете осваивать электровелосипед на асфальтовом покрытии, а затем начнутся лесные грунтовые дорожки и тропинки.

в среду и воскресенье в 11:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Комарово
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
В 2019 году я переехал жить за город в деревню Токкари в Ленинградской области. Переехал сюда, потому что влюбился по уши в красоту Колтушских высот. Позже понял, что полноприводный электровелосипед
читать дальше

— это идеальное средство передвижения для исследования загородной местности, т. к. он прост в управлении, везде может проехать, не шумит и не выделяет выхлопных газов. С тех пор я всегда верхом на железном коне и не перестаю колесить по холмам и лесным тропинкам. И я искренне считаю, что каждый любитель активного отдыха на природе должен попробовать такой формат путешествия, поэтому приглашаю всех желающих разделить со мной и моей командой — это ни с чем несравнимое удовольствие!

