Курортный район Санкт-Петербурга, пожалуй, самый живописный в городе: пляжи залива соседствуют с охраняемыми территориями, а природа Карельского перешейка раскрывается во всей своей красе. Электровелосипеды помогут пройти круговой маршрут от посёлка Комарово без усилий и с удовольствием.

Описание экскурсии

Тихие улочки и скверы легендарного курортного посёлка Комарово

Две обзорные площадки с шикарными видами на озеро Щучье

Сказочные лесные дорожки и тропинки в окрестностях озера

Велопешеходная дорожка на побережье Финского залива и его знаменитые пляжи

По пути мы обсудим историю формирования местного рельефа — камовых холмов и гряд, термокарстовых котловин — и познакомимся с флорой и фауной заказника «Озеро Щучье».

Организационные детали

На чём едем

Выдаём полноприводные внедорожные электровелосипеды (управлять легко — только газ и тормоз, никакого переключения передач) и комплекты защиты — шлем, наколенники, перчатки.

Сколько едем

Протяжённость маршрута — 25 км. Сделаем три остановки для отдыха, фотосессий, пикника и купания в тёплую погоду.

Всему научим

Опытный инструктор проведёт экспресс-обучение и инструктаж по безопасности, а также окажет всю необходимую поддержку во время поездки. Первые 30 минут вы будете осваивать электровелосипед на асфальтовом покрытии, а затем начнутся лесные грунтовые дорожки и тропинки.