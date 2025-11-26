Курортный район Санкт-Петербурга, пожалуй, самый живописный в городе: пляжи залива соседствуют с охраняемыми территориями, а природа Карельского перешейка раскрывается во всей своей красе. Электровелосипеды помогут пройти круговой маршрут от посёлка Комарово без усилий и с удовольствием.
Описание экскурсии
- Тихие улочки и скверы легендарного курортного посёлка Комарово
- Две обзорные площадки с шикарными видами на озеро Щучье
- Сказочные лесные дорожки и тропинки в окрестностях озера
- Велопешеходная дорожка на побережье Финского залива и его знаменитые пляжи
По пути мы обсудим историю формирования местного рельефа — камовых холмов и гряд, термокарстовых котловин — и познакомимся с флорой и фауной заказника «Озеро Щучье».
Организационные детали
На чём едем
Выдаём полноприводные внедорожные электровелосипеды (управлять легко — только газ и тормоз, никакого переключения передач) и комплекты защиты — шлем, наколенники, перчатки.
Сколько едем
Протяжённость маршрута — 25 км. Сделаем три остановки для отдыха, фотосессий, пикника и купания в тёплую погоду.
Всему научим
Опытный инструктор проведёт экспресс-обучение и инструктаж по безопасности, а также окажет всю необходимую поддержку во время поездки. Первые 30 минут вы будете осваивать электровелосипед на асфальтовом покрытии, а затем начнутся лесные грунтовые дорожки и тропинки.
в среду и воскресенье в 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Комарово
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
В 2019 году я переехал жить за город в деревню Токкари в Ленинградской области. Переехал сюда, потому что влюбился по уши в красоту Колтушских высот. Позже понял, что полноприводный электровелосипед
