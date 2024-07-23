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У Петербурга есть много званий, связанных с его столичным статусом: Северная, культурная, а теперь ещё и сап-столица! В городе немало маршрутов для катания на доске, но самые яркие впечатления подарит прогулка по центру. В группе до 5 человек вы пройдёте по Неве, а затем свернёте в лабиринты каналов. Поймаете моменты уединения и почувствуете себя в центре событий.