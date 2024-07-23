У Петербурга есть много званий, связанных с его столичным статусом: Северная, культурная, а теперь ещё и сап-столица! В городе немало маршрутов для катания на доске, но самые яркие впечатления подарит прогулка по центру. В группе до 5 человек вы пройдёте по Неве, а затем свернёте в лабиринты каналов. Поймаете моменты уединения и почувствуете себя в центре событий.
Описание водной прогулкиМы спустимся на воду ранним утром: в это время редко встретишь катер или крупное судно, которые создают большие волны. С ними в узких питерских каналах кататься не просто неудобно, а зачастую опасно. Наши инструкторы расскажут о правилах безопасности и снабдят всех шлемами и жилетами. Во время катания вы полюбуетесь Эрмитажем, Марсовым полем, храмом Спаса на Крови, Конюшенной и Суворовской площадями. Насладитесь видами практически безлюдного города и понаблюдаете за его пробуждением. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Экскурсия возможна с детьми от 14 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
- Мы предоставим: все необходимое оборудование; спасательный жилет; водонепроницаемый чехол для гаджетов и гидросумка для личных вещей; подробный инструктаж по гребле и технике безопасности.
- Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке.
Ежедневно сбор в 5:45:)
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальной локации
- Незабываемые эмоции и впечатления
- Все необходимое оборудование
- Спасательный жилет
- Водонепроницаемый чехол для гаджетов и гидросумка для личных вещей
Место начала и завершения?
Дворцовая набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно сбор в 5:45:)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Доплата на месте при встрече
- С собой отличное настроение! Будем рады отзыву после экскурсии на Спутник:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
23 июл 2024
Мы с подругой в восторге. Это явно стоит своих денег и того, чтобы проснуться в 5 утра и увидеть такую красоту. Одно из лучших мероприятий где-либо где мы были в Питере. Советуем каждому попробовать)
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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