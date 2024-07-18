Маршрут «Каменный остров» — один из самых популярных для сапсерфинга в Санкт-Петербурге.
Благодаря удачному расположению, здесь отсутствует сильный ветер и волны, а также нет скутеров и катеров. Маршрут проходит в спокойной, живописной и безопасной обстановке.
По пути можно увидеть старинные усадьбы времен Екатерины II, утопающие в зелени парков, памятник «Женщина с веслом» и тихие зелёные каналы.
Благодаря удачному расположению, здесь отсутствует сильный ветер и волны, а также нет скутеров и катеров. Маршрут проходит в спокойной, живописной и безопасной обстановке.
По пути можно увидеть старинные усадьбы времен Екатерины II, утопающие в зелени парков, памятник «Женщина с веслом» и тихие зелёные каналы.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Описание водной прогулки
Маршрут «Каменный остров» — один из самых популярных для сапсерфинга в Санкт-Петербурге. Благодаря удачному расположению, здесь отсутствует сильный ветер и волны, а также нет скутеров и катеров. Маршрут проходит в спокойной, живописной и безопасной обстановке. По пути можно увидеть старинные усадьбы времен Екатерины II, утопающие в зелени парков, памятник «Женщина с веслом» и тихие зелёные каналы. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Экскурсия возможна с детьми от 14 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
- Мы предоставим: все необходимое оборудование; спасательный жилет; водонепроницаемый чехол для гаджетов и гидросумка для личных вещей; подробный инструктаж по гребле и технике безопасности.
- Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке • Маршрут отлично подходит для укрепления навыков управления SUP-доской и для первых гребков на воде.
Работаем по расписанию:)
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальной локации
- Незабываемые эмоции и впечатления
- Все необходимое оборудование
- Спасательный жилет
- Водонепроницаемый чехол для гаджетов и гидросумка для личных вещей
Место начала и завершения?
Набережная реки Крестовки, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Работаем по расписанию:)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Доплата на месте при встрече
- С собой отличное настроение! Будем рады отзыву после экскурсии на Спутник:
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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