Мы предоставим: все необходимое оборудование; спасательный жилет; водонепроницаемый чехол для гаджетов и гидросумка для личных вещей; подробный инструктаж по гребле и технике безопасности.

Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке • Маршрут отлично подходит для укрепления навыков управления SUP-доской и для первых гребков на воде.

Маршрут «Каменный остров» — один из самых популярных для сапсерфинга в Санкт-Петербурге. Благодаря удачному расположению, здесь отсутствует сильный ветер и волны, а также нет скутеров и катеров. Маршрут проходит в спокойной, живописной и безопасной обстановке. По пути можно увидеть старинные усадьбы времен Екатерины II, утопающие в зелени парков, памятник «Женщина с веслом» и тихие зелёные каналы. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Экскурсия возможна с детьми от 14 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.