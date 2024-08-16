Каменный остров — идеальное место для сап-прогулки. Здесь отсутствуют сильный ветер и волны, а также запрещено движение скутеров и катеров. Ничто не помешает вашему отдыху! В спокойной обстановке вы пройдёте по каналам и Средней Невке. Полюбуетесь старинными усадьбами времён Екатерины II и утопающими в зелени парками. Всё это в компании опытного дружелюбного инструктора.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00
Описание водной прогулки
После инструктажа по гребле и технике безопасности вы стартуете на набережной реки Крестовки. Спуск на воду осуществляется легко, с низкого бетонного парапета. Вы прокатитесь по узким каналам со свисающими над водой ивами. Увидите островки, где тренируются спортсмены по академической гребле. Оцените памятник «Женщина с веслом». А ещё пройдёте под четырьмя небольшими мостами — кое-где нужно будет нагнуться. В финале выйдете в Среднюю Невку и вернётесь к исходной точке.
Организационные детали
- Мы выдадим вам всё необходимое оборудование, спасательный жилет, водонепроницаемый чехол для гаджетов и гидросумку для личных вещей
- Дети до 12 лет могут кататься на одной доске со взрослым, в этом случае при бронировании нужно выбрать для них бесплатный билет
- Вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды
ежедневно в 13:00 и 15:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 040 ₽
|Дети до 12 лет (на одном сапе со взрослым)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У набережная реки Крестовки, 7
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1094 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кирилл
16 авг 2024
Очень понравилась прогулка на сапах, отдельное спасибо гиду Александру, который помогал на всех этапах и страховал, где требовалось:)
Вернемся однозначно, хотим теперь на маршрут в центре города:)
Вернемся однозначно, хотим теперь на маршрут в центре города:)
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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