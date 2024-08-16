Каменный остров — идеальное место для сап-прогулки. Здесь отсутствуют сильный ветер и волны, а также запрещено движение скутеров и катеров. Ничто не помешает вашему отдыху! В спокойной обстановке вы пройдёте по каналам и Средней Невке. Полюбуетесь старинными усадьбами времён Екатерины II и утопающими в зелени парками. Всё это в компании опытного дружелюбного инструктора.

Описание водной прогулки

После инструктажа по гребле и технике безопасности вы стартуете на набережной реки Крестовки. Спуск на воду осуществляется легко, с низкого бетонного парапета. Вы прокатитесь по узким каналам со свисающими над водой ивами. Увидите островки, где тренируются спортсмены по академической гребле. Оцените памятник «Женщина с веслом». А ещё пройдёте под четырьмя небольшими мостами — кое-где нужно будет нагнуться. В финале выйдете в Среднюю Невку и вернётесь к исходной точке.

Организационные детали