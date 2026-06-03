Приглашаем вас на неспешную и атмосферную сап-прогулку по Каменному острову — месту, где Петербург словно растворяется в зелени парков и отражениях воды. Вы проплывёте по тихим протокам и каналам мимо старинных дач и особняков, увидите остров таким, каким его редко замечают с берега. Это маршрут для тех, кто хочет замедлиться и открыть для себя другой Петербург.

Описание экскурсии

Основные точки маршрута:

р. Крестовка — начало прогулки: спокойное течение и живописные берега.

Каменный остров — жемчужина маршрута: зелень, старинные дачи и почти полное отсутствие городского шума.

Набережная Каменного острова — виды на особняки и дворцы.

Большой канал — уютный и тихий водный коридор.

Большая Невка.

Мы увидим:

Особняк Э. Г. Фолленвейдера

Один из самых загадочных особняков Каменного острова. Вы проплывёте мимо здания в стиле модерн с башней и необычными окнами — оно будто вырастает прямо из зелени. С воды особенно хорошо видна его асимметричная архитектура. Когда-то здесь жил инженер путей сообщения, а сегодня это одна из самых красивых и малоизвестных достопримечательностей Петербурга, доступная только с воды или во время редких пеших прогулок.

Дача Гаусвальд

Жемчужина деревянного модерна. Дача выглядит как старинная усадьба из северной сказки: резные фасады, башенки, большие окна. С воды вы увидите её почти с идеального ракурса — среди крон старых деревьев на тихом берегу. Здание было построено более 100 лет назад и до сих пор хранит дух дачной жизни старого Петербурга. Идеальный кадр для фотографии.

Парк Каменного острова с воды — ощущение, что плывёшь через лес

Это самая магическая часть маршрута. Вы заходите в узкую, почти скрытую от глаз протоку — и вокруг вдруг оказываются только деревья, вода и тишина. Кроны склоняются так низко, что иногда кажется: сейчас вы заденете ветку рукой. Свет пробивается сквозь листву мягкими зелёными лучами. Здесь почти не видно города: ни высоток, ни машин, ни людей. Только природа и абсолютное чувство отрыва от реальности.

Вы плывёте буквально внутри парка — не вдоль него, а сквозь него. Это не прогулка у парка. Это прогулка через парк. Именно поэтому маршрут так любят даже те, кто уже много раз бывал на Каменном острове пешком: с воды он открывается совершенно иначе.

В какой-то момент вы перестаёте грести и просто плывёте по течению. Это место для паузы, для дыхания, для того самого «замедлиться».

Организационные детали

В стоимость включены аренда сап-доски и весла, водонепроницаемый чехол для телефона, фото и видео с прогулки

Перед стартом на берегу проводится инструктаж по технике безопасности, выдаются спасжилеты. Маршруты согласованы, инструкторы аттестованы, прогулки застрахованы

По запросу предоставим тандемную доску на 2 взрослых или взрослый + ребёнок до 30 кг

Ограничения:

Возраст: от 14 лет (до 18 лет — только с письменного разрешения родителей или в присутствии взрослого на своей доске)

Состояние здоровья: эпилепсия, серьёзные нарушения вестибулярного аппарата, беременность (III триместр), обострение заболеваний опорно-двигательного аппарата, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (строгое правило)

Решение о допуске принимает инструктор перед выходом на воду. При сокрытии противопоказаний ответственность несёт участник

Возможные причины отмены прогулки