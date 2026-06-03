Вы проплывёте по тихим протокам и каналам мимо старинных дач и особняков, увидите остров таким, каким его редко замечают с берега. Это маршрут для тех, кто хочет замедлиться и открыть для себя другой Петербург.
Описание экскурсии
Основные точки маршрута:
- р. Крестовка — начало прогулки: спокойное течение и живописные берега.
- Каменный остров — жемчужина маршрута: зелень, старинные дачи и почти полное отсутствие городского шума.
- Набережная Каменного острова — виды на особняки и дворцы.
- Большой канал — уютный и тихий водный коридор.
- Большая Невка.
Мы увидим:
Особняк Э. Г. Фолленвейдера
Один из самых загадочных особняков Каменного острова. Вы проплывёте мимо здания в стиле модерн с башней и необычными окнами — оно будто вырастает прямо из зелени. С воды особенно хорошо видна его асимметричная архитектура. Когда-то здесь жил инженер путей сообщения, а сегодня это одна из самых красивых и малоизвестных достопримечательностей Петербурга, доступная только с воды или во время редких пеших прогулок.
Дача Гаусвальд
Жемчужина деревянного модерна. Дача выглядит как старинная усадьба из северной сказки: резные фасады, башенки, большие окна. С воды вы увидите её почти с идеального ракурса — среди крон старых деревьев на тихом берегу. Здание было построено более 100 лет назад и до сих пор хранит дух дачной жизни старого Петербурга. Идеальный кадр для фотографии.
Парк Каменного острова с воды — ощущение, что плывёшь через лес
Это самая магическая часть маршрута. Вы заходите в узкую, почти скрытую от глаз протоку — и вокруг вдруг оказываются только деревья, вода и тишина. Кроны склоняются так низко, что иногда кажется: сейчас вы заденете ветку рукой. Свет пробивается сквозь листву мягкими зелёными лучами. Здесь почти не видно города: ни высоток, ни машин, ни людей. Только природа и абсолютное чувство отрыва от реальности.
Вы плывёте буквально внутри парка — не вдоль него, а сквозь него. Это не прогулка у парка. Это прогулка через парк. Именно поэтому маршрут так любят даже те, кто уже много раз бывал на Каменном острове пешком: с воды он открывается совершенно иначе.
В какой-то момент вы перестаёте грести и просто плывёте по течению. Это место для паузы, для дыхания, для того самого «замедлиться».
Организационные детали
- В стоимость включены аренда сап-доски и весла, водонепроницаемый чехол для телефона, фото и видео с прогулки
- Перед стартом на берегу проводится инструктаж по технике безопасности, выдаются спасжилеты. Маршруты согласованы, инструкторы аттестованы, прогулки застрахованы
- По запросу предоставим тандемную доску на 2 взрослых или взрослый + ребёнок до 30 кг
Ограничения:
- Возраст: от 14 лет (до 18 лет — только с письменного разрешения родителей или в присутствии взрослого на своей доске)
- Состояние здоровья: эпилепсия, серьёзные нарушения вестибулярного аппарата, беременность (III триместр), обострение заболеваний опорно-двигательного аппарата, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (строгое правило)
- Решение о допуске принимает инструктор перед выходом на воду. При сокрытии противопоказаний ответственность несёт участник
Возможные причины отмены прогулки
- Погода и водные условия: ветер более 12 м/с, гроза, ливень, волнение воды выше 0,5 м (на внутренних реках/каналах)
- Запрет береговой охраны / МЧС (например, учения, проход больших судов, ледоход)
ежедневно в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1925 ₽