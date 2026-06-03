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Прогулка на сап-бордах по Санкт-Петербургу «Парковые острова»

Исследовать Каменный остров с красивого ракурса
Приглашаем вас на неспешную и атмосферную сап-прогулку по Каменному острову — месту, где Петербург словно растворяется в зелени парков и отражениях воды.

Вы проплывёте по тихим протокам и каналам мимо старинных дач и особняков, увидите остров таким, каким его редко замечают с берега. Это маршрут для тех, кто хочет замедлиться и открыть для себя другой Петербург.
Прогулка на сап-бордах по Санкт-Петербургу «Парковые острова»
Прогулка на сап-бордах по Санкт-Петербургу «Парковые острова»
Прогулка на сап-бордах по Санкт-Петербургу «Парковые острова»

Описание экскурсии

Основные точки маршрута:

  • р. Крестовка — начало прогулки: спокойное течение и живописные берега.
  • Каменный остров — жемчужина маршрута: зелень, старинные дачи и почти полное отсутствие городского шума.
  • Набережная Каменного острова — виды на особняки и дворцы.
  • Большой канал — уютный и тихий водный коридор.
  • Большая Невка.

Мы увидим:

Особняк Э. Г. Фолленвейдера

Один из самых загадочных особняков Каменного острова. Вы проплывёте мимо здания в стиле модерн с башней и необычными окнами — оно будто вырастает прямо из зелени. С воды особенно хорошо видна его асимметричная архитектура. Когда-то здесь жил инженер путей сообщения, а сегодня это одна из самых красивых и малоизвестных достопримечательностей Петербурга, доступная только с воды или во время редких пеших прогулок.

Дача Гаусвальд

Жемчужина деревянного модерна. Дача выглядит как старинная усадьба из северной сказки: резные фасады, башенки, большие окна. С воды вы увидите её почти с идеального ракурса — среди крон старых деревьев на тихом берегу. Здание было построено более 100 лет назад и до сих пор хранит дух дачной жизни старого Петербурга. Идеальный кадр для фотографии.

Парк Каменного острова с воды — ощущение, что плывёшь через лес

Это самая магическая часть маршрута. Вы заходите в узкую, почти скрытую от глаз протоку — и вокруг вдруг оказываются только деревья, вода и тишина. Кроны склоняются так низко, что иногда кажется: сейчас вы заденете ветку рукой. Свет пробивается сквозь листву мягкими зелёными лучами. Здесь почти не видно города: ни высоток, ни машин, ни людей. Только природа и абсолютное чувство отрыва от реальности.

Вы плывёте буквально внутри парка — не вдоль него, а сквозь него. Это не прогулка у парка. Это прогулка через парк. Именно поэтому маршрут так любят даже те, кто уже много раз бывал на Каменном острове пешком: с воды он открывается совершенно иначе.

В какой-то момент вы перестаёте грести и просто плывёте по течению. Это место для паузы, для дыхания, для того самого «замедлиться».

Организационные детали

  • В стоимость включены аренда сап-доски и весла, водонепроницаемый чехол для телефона, фото и видео с прогулки
  • Перед стартом на берегу проводится инструктаж по технике безопасности, выдаются спасжилеты. Маршруты согласованы, инструкторы аттестованы, прогулки застрахованы
  • По запросу предоставим тандемную доску на 2 взрослых или взрослый + ребёнок до 30 кг

Ограничения:

  • Возраст: от 14 лет (до 18 лет — только с письменного разрешения родителей или в присутствии взрослого на своей доске)
  • Состояние здоровья: эпилепсия, серьёзные нарушения вестибулярного аппарата, беременность (III триместр), обострение заболеваний опорно-двигательного аппарата, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (строгое правило)
  • Решение о допуске принимает инструктор перед выходом на воду. При сокрытии противопоказаний ответственность несёт участник

Возможные причины отмены прогулки

  • Погода и водные условия: ветер более 12 м/с, гроза, ливень, волнение воды выше 0,5 м (на внутренних реках/каналах)
  • Запрет береговой охраны / МЧС (например, учения, проход больших судов, ледоход)

ежедневно в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет1925 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Каменного острова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 55 туристов
Мы — команда сертифицированных SUP-инструкторов и влюблённых в Петербург людей, которые считают, что самый красивый вид на город открывается именно с воды. Наша миссия — показывать Петербург по-настоящему: без толп, без
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спешки, без заученных речей. Только вы, вода, плавный ритм гребли и город, отражающийся в каналах. Мы создаём прогулки, в которых сочетаются безопасность, лёгкость, эстетика и свобода. Мы работаем с новичками и опытными райдерами, проводим инструктаж, подбираем удобное оборудование и всегда рядом на маршруте. В каждой экскурсии — чуть-чуть спорта, много наслаждения и много Петербурга, которого вы раньше не видели. Присоединяйтесь — будет красиво, спокойно и точно незабываемо!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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