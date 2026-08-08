На теплоходе

Приглашаем оценить вблизи культовую достопримечательность современного Петербурга — башню «Лахта-центр». Вы отправитесь к ней на двухпалубном теплоходе, вмещающем до 120 человек. Полюбуетесь живописными видами и узнаете интересные факты о городе из рассказа аудиогида. Также на борту для вас будет работать бар с напитками и легкими закусками.
Описание аудиогида
Петербург старинный и современный
Вы увидите «открыточные» достопримечательности Петербурга: Адмиралтейство, Медного всадника, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Дворцовый мост и Стрелку Васильевского острова. Пройдете по Малой Неве под вантами Западного скоростного диаметра и направитесь к новейшим символам города: парку 300-летия, Лахта Центру и стадиону Газпром Арена. Отдохнете на открытой палубе или в теплом закрытом салоне.
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 2 часа
- Маршрут движения теплохода может быть изменен в связи с подъемом уровня воды и перекрытием акваторий
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенатской пристани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6635 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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