Приглашаем полюбоваться Васильевским островом с воды! На комфортабельном теплоходе вы пройдёте по Большой и Малой Неве и выйдете в Финский залив.
Рассмотрите с нового ракурса Адмиралтейство, Петропавловскую крепость, Эрмитаж и другие известные достопримечательности. На борту для вас звучат экурсионные рассказы аудиогида и работает с напитками и лёгкими закусками.
Рассмотрите с нового ракурса Адмиралтейство, Петропавловскую крепость, Эрмитаж и другие известные достопримечательности. На борту для вас звучат экурсионные рассказы аудиогида и работает с напитками и лёгкими закусками.
Описание аудиогида
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Новый взгляд на Петербург
Вы увидите стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Дворцовый мост и Академию художеств. А также современные урбанистические объекты: парк 300-летия, башню «Лахта-центр», стадион «Газпром Арена» и ванты Западного скоростного диаметра. Оцените открытые стапеля судоверфей в Большой Неве, пассажирский порт Морской фасад, Адмиралтейские верфи, ледокол Красин и здание морвокзала.
Организационные детали
- Маршрут может быть изменен из-за подъёма уровня воды и перекрытия акваторий
- Иностранные гости могут слушать аудиогид на английском языке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Дворцовая пристань" или "Румянцевский спуск" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6635 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Я заказала экскурсию, но так как живу в Москве, а хотелось прокатиться на теплоходе в Питере, возникла небольшая путаница с причалом. Позвонила им, меня несколько раз соединяли с разными людьми,
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М
Нам всё очень зашло. Крутые лодки с заботливой командой, но главное — гиды просто огонь, такие душевные, рассказывают про город с таким трепетом и каждый раз что-то новое добавляют, даже если ты уже не первый раз здесь. Обычно про команды у причалов не говорят, а они реально молодцы — ребята классные, девушки милые.
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Р
Экскурсии были очень познавательные и необычные. Получил много новых впечатлений и узнал интересные факты. Места, которые показывали, оказались действительно стоящими внимания. В общем, поездка оставила хорошие воспоминания.
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К
Когда к нам приезжают друзья всегда обращаюсь к ним — предлагают разные варианты маршрутов, гиды приятные и компетентные, цены адекватные, сервис тоже на уровне. Короче могу советовать без сомнений.
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С
Я стартовал от Мойки, но и там было любопытно. Вообще говоря, впечатления остались отличные!
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А
Всё было просто отлично! Рекомендую однозначно! Стоимость ниже, чем у тех, кто работает на себя. Экскурсии понравились, всё достойно!
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