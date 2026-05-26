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К Кристина Когда к нам приезжают друзья всегда обращаюсь к ним — предлагают разные варианты маршрутов, гиды приятные и компетентные, цены адекватные, сервис тоже на уровне. Короче могу советовать без сомнений. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Семён Я стартовал от Мойки, но и там было любопытно. Вообще говоря, впечатления остались отличные! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет