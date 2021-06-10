Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.

На причале «Севкабель Порт» посадка и высадка пассажиров осуществляется с верхней открытой палубы теплохода. Данный маршрут предполагает поездку в одну сторону.

Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров.

В продаже на борту теплохода доступны пледы. Стоимость уточняйте в баре.

Что вас ожидает: Водный трансфер из Петербурга до «Севкабель Порт» либо в обратном направлении — настоящий хит сезона навигации! Маршрут связывает сердце города с самым модным культурно-деловым портом в гавани Васильевского острова. Это не просто самый удобный вариант трансфера, так как в пешей доступности здесь нет станций метро, но ещё и очень оригинальный, красивый и даже познавательный способ добраться до места назначения. Во время прогулки вас ждёт увлекательный рассказ аудиогида об основных достопримечательностях парадных набережных Петербурга, судостроительных верфях и портовых районах города. Прогулка осуществляется в сопровождении аудиогида на комфортабельном двухпалубном теплоходе, на борту которого работает River Bar с напитками и закусками. Важная информация: