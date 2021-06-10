Трансфер по направлениям: "Город - Порт" и "Порт - Город"

Трансфер по направлениям
Отправьтесь на теплоходе по большой Неве в увлекательное путешествие — трансфер связывает сердце города с культурно-деловым портом в гавани Васильевского острова.

На борту теплохода работает аудиогид, рассказывая об основных достопримечательностях Петербурга, парадных набережных Северной столицы, судостроительных верфях и портовых районах города.
5
2 оценки
Трансфер по направлениям: "Город - Порт" и "Порт - Город"
Трансфер по направлениям: "Город - Порт" и "Порт - Город"
Трансфер по направлениям: "Город - Порт" и "Порт - Город"
Ближайшие даты:
Время начала: 12:25, 12:55, 13:45, 14:15, 15:05, 15:35, 16:25, 16:55, 17:45, 18:15, 19:05, 19:35, 20:15, 20:20, 20:25, 20:30, 20:35, 21:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Водный трансфер из Петербурга до «Севкабель Порт» либо в обратном направлении — настоящий хит сезона навигации! Маршрут связывает сердце города с самым модным культурно-деловым портом в гавани Васильевского острова. Это не просто самый удобный вариант трансфера, так как в пешей доступности здесь нет станций метро, но ещё и очень оригинальный, красивый и даже познавательный способ добраться до места назначения. Во время прогулки вас ждёт увлекательный рассказ аудиогида об основных достопримечательностях парадных набережных Петербурга, судостроительных верфях и портовых районах города. Прогулка осуществляется в сопровождении аудиогида на комфортабельном двухпалубном теплоходе, на борту которого работает River Bar с напитками и закусками. Важная информация:
  • Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
  • На причале «Севкабель Порт» посадка и высадка пассажиров осуществляется с верхней открытой палубы теплохода. Данный маршрут предполагает поездку в одну сторону.
  • Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров.
  • В продаже на борту теплохода доступны пледы. Стоимость уточняйте в баре.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый900 ₽
Льготный (студенты, пенсионеры, школьники, инвалиды)900 ₽
Детский (до 12 лет)800 ₽
Детский (до 5 лет, без места)0 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Адмиралтейство
  • Медный Всадник
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Дворцовый мост
  • Стрелка Васильевского острова
  • Севкабель Порт
  • Морской вокзал
  • Адмиралтейские верфи
  • Ледокол «Красин»
  • Успенская церковь
  • Академия художеств
Что включено
  • Трансфер в одну сторону
  • Аудиогид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Английская наб., д. 28
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
  • На причале «Севкабель» посадка и высадка пассажиров осуществляется с верхней открытой палубы теплохода
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
Я
10 июн 2021
r
13 авг 2019

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