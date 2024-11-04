Быт и нравы Петербурга — это не об аристократах.
Как протекала жизнь обычных людей, где они питались и как одевались, что было важно и что возмущало покой жителей города — обо всём вы узнаете на прогулке.
С помощью аудиозаписей, фото, видео и архивных документов вы погрузитесь в минувшие времена и изучите тему с удовольствием и в своём темпе.
Как протекала жизнь обычных людей, где они питались и как одевались, что было важно и что возмущало покой жителей города — обо всём вы узнаете на прогулке.
С помощью аудиозаписей, фото, видео и архивных документов вы погрузитесь в минувшие времена и изучите тему с удовольствием и в своём темпе.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание аудиогида
Настоящая жизнь вне дворцов и особняков — то, что придаёт Петербургу его уникальный образ. И вот как вы будете с ней знакомиться:
- увидите, где в конце 19 века собиралась вся интеллигентная и творческая публика Петербурга
- сможете посетить здание Императорского общества поощрения художеств и побывать в стенах, где принимали самого графа Калиостро
- узнаете, как в Петербурге образца начала 20 века был организован стритфуд — и какие секретные заведения популярны среди петербуржцев сейчас
- выясните, как провалился план Германии отпраздновать победу над СССР в респектабельной «Астории»
- откроете, где же найти настоящий Чайна-таун в центре Северной столицы
- и многое, многое другое!
Организационные детали
- При бронировании вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии. Оставшуюся сумму нужно оплатить после бронирования, чтобы получить доступ к материалам экскурсии
- Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и доступ к мессенджеру Telegram
- Программа рассчитана на 2,5 часа, но вы в любой момент можете сделать перерыв. Кстати, на маршруте предусмотрены остановки для отдыха в интересных местах (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 289 туристов
Приветствую вас на страничке моей экскурсии. Меня зовут Ольга, я гид, лингвист и исследователь межкультурных коммуникаций, живу в одном из самых прекрасных городов России. Санкт-Петербург впитал в себя традиции, облик и эстетику многих культур. В своих прогулках я с удовольствием открываю вам секреты этого великого города.Задать вопрос
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