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Быт и нравы Петербурга — это не об аристократах.



Как протекала жизнь обычных людей, где они питались и как одевались, что было важно и что возмущало покой жителей города — обо всём вы узнаете на прогулке.



С помощью аудиозаписей, фото, видео и архивных документов вы погрузитесь в минувшие времена и изучите тему с удовольствием и в своём темпе.