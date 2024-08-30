Это путешествие мы посвятим семье Николая I, которого по праву считают «вторым отцом» Петергофа (первый — Пётр I).
При Николае Павловиче резиденция заметно преобразилась: появилось больше парков и архитектурных ансамблей, в том числе Царицын павильон, построенный для его супруги Александры Фёдоровны. Что ещё изменилось в Петергофе по его воле — вы узнаете на экскурсии.
При Николае Павловиче резиденция заметно преобразилась: появилось больше парков и архитектурных ансамблей, в том числе Царицын павильон, построенный для его супруги Александры Фёдоровны. Что ещё изменилось в Петергофе по его воле — вы узнаете на экскурсии.
Описание экскурсии
Царицын павильон и Екатерининский корпус
Павильон расположен на живописном острове Ольгина пруда и предназначался для отдыха супруги Николая I — Александры Фёдоровны. Изысканный ансамбль, созданный в античных традициях, включает в себя небольшой уютный дворец, сад в помпейском стиле и роскошный цветник.
Екатерининский корпус, несмотря на название, был построен при Елизавете Петровне для проведения балов и банкетов. Своё современное название он получил позже, при Екатерине II, которая жила здесь после приезда в Россию. Отсюда она отправилась в Петербург, где приняла участие в свержении своего супруга Петра III с престола.
Вы увидите:
- Царицын павильон
- Екатерининский корпус
- Собор первоверховных апостолов Петра и Павла
- Нижний парк
- Большой каскад
- Фонтан «Самсон»
- Каскад «Шахматная горка»
Организационные детали
В стоимость включено:
- услуги гида
- транспортное обслуживание
- входные билеты с экскурсией по Нижнему парку
- входные билеты с экскурсией в Царицын павильон и Екатерининский корпус
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4800 ₽
|Дети до 7 лет
|2200 ₽
|Пенсионеры
|4700 ₽
|Школьники
|3500 ₽
|Студенты
|4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5351 туриста
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это просто великолепная экскурсия. Большое спасибо гиду Денисовой Татьяне Вадимовне: она не только рассказала и показала достопримечательности по ходу движения автобуса, но и организовала посещение царских резиденций с экскурсоводами, и
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Неизведанный Петергоф: Царицын павильон, Екатерининский корпус и фонтаны»
-
20%
Групповая
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
История и архитектура летней царской резиденции в одном из самых красивых пригородов Петербурга
Начало: От Казанского собора
Завтра в 09:30
19 июн в 09:30
1856 ₽
2320 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборИмператорские резиденции: Петергоф и Царское Село (билеты включены)
Откройте для себя величие Петергофа и Царского Села. Уникальные фонтаны и Янтарная комната - всё это в одном туре
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
18 июн в 09:00
8550 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборЦарское Село и Петергоф за 1 день
Погрузиться в атмосферу царской эпохи и погулять по легендарным резиденциям (из Петербурга)
Начало: На Казанской площади
Завтра в 09:00
19 июн в 09:00
2250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Отправиться в Царское село, увидеть знаменитую Янтарную комнату и открыть тайны императоров
Завтра в 09:00
18 июн в 09:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
4800 ₽ за человека