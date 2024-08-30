Это путешествие мы посвятим семье Николая I, которого по праву считают «вторым отцом» Петергофа (первый — Пётр I). При Николае Павловиче резиденция заметно преобразилась: появилось больше парков и архитектурных ансамблей, в том числе Царицын павильон, построенный для его супруги Александры Фёдоровны. Что ещё изменилось в Петергофе по его воле — вы узнаете на экскурсии.

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Описание экскурсии

Царицын павильон и Екатерининский корпус

Павильон расположен на живописном острове Ольгина пруда и предназначался для отдыха супруги Николая I — Александры Фёдоровны. Изысканный ансамбль, созданный в античных традициях, включает в себя небольшой уютный дворец, сад в помпейском стиле и роскошный цветник.

Екатерининский корпус, несмотря на название, был построен при Елизавете Петровне для проведения балов и банкетов. Своё современное название он получил позже, при Екатерине II, которая жила здесь после приезда в Россию. Отсюда она отправилась в Петербург, где приняла участие в свержении своего супруга Петра III с престола.

Вы увидите:

Царицын павильон

Екатерининский корпус

Собор первоверховных апостолов Петра и Павла

Нижний парк

Большой каскад

Фонтан «Самсон»

Каскад «Шахматная горка»

Организационные детали

В стоимость включено: