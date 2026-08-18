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Непарадный Петербург: Васильевский остров и Петроградка в одном аудиогиде Трипстера (6+)

Самые любопытные локации двух неординарных районов глазами и голосами местных жителей
Непарадный Петербург: Васильевский остров и Петроградка в одном аудиогиде Трипстера (6+)
Непарадный Петербург: Васильевский остров и Петроградка в одном аудиогиде Трипстера (6+)
Непарадный Петербург: Васильевский остров и Петроградка в одном аудиогиде Трипстера (6+)

Описание аудиогида

Покажем Питер художников-авангардистов, архитекторов, поэтов и чудаков

Непарадные, нетривиальные, неповторимые. Мы соединили в одном маршруте два аутентичных питерских района — для тех, кто устал от блеска дворцовых вензелей и роскоши особняков. Здесь нет главных символов города, но есть то, без чего Петербург не узнать и не понять полностью. На Васильевском острове — линии вместо улиц, каменные ансамбли, сфинксы на набережной и следы именитых островитян: Клодта, Куинджи, Менделеева, Ахматовой, Балабанова и других. В Петроградке — модерн и необарокко, кофейни на месте казарм, тихие дворики и такая разная архитектура.

Включить аудио, заглядывать в скрытые уголки, замечать детали, убегать мыслями в прошлое и возвращаться в настоящее, останавливаться и задумываться — мы хотим, чтобы этот Петербург запомнился вам надолго.

Что вы узнаете:

  • Почему раньше на Васильевском острове не селились чиновники
  • Как кофейник и две чашки помогли архитектору (и не только позавтракать!)
  • Какую запчасть Казанского собора хранит остров
  • Как колотушки и мука, по легенде, дали название району
  • В какое душное место любил ходить Алексей Балабанов
  • По какому шарфу можно было узнать местного хулигана на Петроградке
  • Как выглядел фастфуд 18 века
  • Почему «чёрные лестницы» были ловушками для жителей во время блокады Ленинграда

Организационные детали

прогулка

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды
Аудиогиды — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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