Непарадный Петербург: Васильевский остров и Петроградка в одном аудиогиде Трипстера (6+)
Самые любопытные локации двух неординарных районов глазами и голосами местных жителей
Описание аудиогида
Покажем Питер художников-авангардистов, архитекторов, поэтов и чудаков
Непарадные, нетривиальные, неповторимые. Мы соединили в одном маршруте два аутентичных питерских района — для тех, кто устал от блеска дворцовых вензелей и роскоши особняков. Здесь нет главных символов города, но есть то, без чего Петербург не узнать и не понять полностью. На Васильевском острове — линии вместо улиц, каменные ансамбли, сфинксы на набережной и следы именитых островитян: Клодта, Куинджи, Менделеева, Ахматовой, Балабанова и других. В Петроградке — модерн и необарокко, кофейни на месте казарм, тихие дворики и такая разная архитектура.
Включить аудио, заглядывать в скрытые уголки, замечать детали, убегать мыслями в прошлое и возвращаться в настоящее, останавливаться и задумываться — мы хотим, чтобы этот Петербург запомнился вам надолго.
Что вы узнаете:
Почему раньше на Васильевском острове не селились чиновники
Как кофейник и две чашки помогли архитектору (и не только позавтракать!)
Какую запчасть Казанского собора хранит остров
Как колотушки и мука, по легенде, дали название району
В какое душное место любил ходить Алексей Балабанов
По какому шарфу можно было узнать местного хулигана на Петроградке
Как выглядел фастфуд 18 века
Почему «чёрные лестницы» были ловушками для жителей во время блокады Ленинграда
Организационные детали
прогулка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
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