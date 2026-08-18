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Покажем Питер художников-авангардистов, архитекторов, поэтов и чудаков

Непарадные, нетривиальные, неповторимые. Мы соединили в одном маршруте два аутентичных питерских района — для тех, кто устал от блеска дворцовых вензелей и роскоши особняков. Здесь нет главных символов города, но есть то, без чего Петербург не узнать и не понять полностью. На Васильевском острове — линии вместо улиц, каменные ансамбли, сфинксы на набережной и следы именитых островитян: Клодта, Куинджи, Менделеева, Ахматовой, Балабанова и других. В Петроградке — модерн и необарокко, кофейни на месте казарм, тихие дворики и такая разная архитектура.

Включить аудио, заглядывать в скрытые уголки, замечать детали, убегать мыслями в прошлое и возвращаться в настоящее, останавливаться и задумываться — мы хотим, чтобы этот Петербург запомнился вам надолго.

Что вы узнаете:

Почему раньше на Васильевском острове не селились чиновники

Как кофейник и две чашки помогли архитектору (и не только позавтракать!)

Какую запчасть Казанского собора хранит остров

Как колотушки и мука, по легенде, дали название району

В какое душное место любил ходить Алексей Балабанов

По какому шарфу можно было узнать местного хулигана на Петроградке

Как выглядел фастфуд 18 века

Почему «чёрные лестницы» были ловушками для жителей во время блокады Ленинграда

Организационные детали

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