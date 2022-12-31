Новый год и Рождество в Петербурге

Новый год и Рождество в Петербурге
Новый год и Рождество в Петербурге
Новый год и Рождество в Петербурге
Новый год и Рождество в Петербурге
Новый год и Рождество в Петербурге
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
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Что вас ожидает 🤩

  • Казанский собор (снаружи)
  • Николо-Богоявленский собор (снаружи)
  • Сфинксы
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дворцовая площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Я приглашаю Вас в наше праздничное путешествие по Петербургу, в ходе которого, вы не просто узнаете историю и традиции самых популярных в России праздников, но и загадаете желания, которые обязательно сбудутся в наступающем году.
Рождество было самым любимым и главным праздником для всех жителей Российской империи и отмечалось 25 декабря. В то время как, Новый год отмечался повсеместно 1 сентября до указа Петра Великого. Как произошло так, что даты праздников были изменены? Почему Новый год стал более любим, чем Рождество? С этим связано много интересных фактов. В ходе нашей экскурсии мы поговорим не только об истории появления этих праздников, но и узнаем о традициях его проведения в пределах прекрасной Северной столицы. Я расскажу вам, где и как появилась первая елка и где был открыт первый новогодний благотворительный детский бал, как отмечали Новый год в страшные годы блокады Ленинграда и что было принято делать в сочельник при императорском дворе. Вспомним мы с вами и зимние народные забавы, узнаем о ледяных развлечениях императрицы Анны Иоановны и поговорим о том, что было популярно у высшего света в плане уличных развлечений. Перед Рождеством идут святки, значит мы пойдем на колядки, а также погадаем на удачу в Новом году. Ну и конечно же поговорим о традициях дарить подарки и наряжать елку. Вы поучаствуете в украшении лесной красавицы в традициях 19в, и как это было принято в те времена, в конце нашего мероприятия "разрушим" эту елку.
Все участники, помимо заряда позитивного настроения, получат и памятные сувениры.))))

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Работа гида
  • Украшения для елки и елка
Что не входит
  • Желательно с собой маскарадные маски
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанский собор
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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