Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Я приглашаю Вас в наше праздничное путешествие по Петербургу, в ходе которого, вы не просто узнаете историю и традиции самых популярных в России праздников, но и загадаете желания, которые обязательно сбудутся в наступающем году.

Рождество было самым любимым и главным праздником для всех жителей Российской империи и отмечалось 25 декабря. В то время как, Новый год отмечался повсеместно 1 сентября до указа Петра Великого. Как произошло так, что даты праздников были изменены? Почему Новый год стал более любим, чем Рождество? С этим связано много интересных фактов. В ходе нашей экскурсии мы поговорим не только об истории появления этих праздников, но и узнаем о традициях его проведения в пределах прекрасной Северной столицы. Я расскажу вам, где и как появилась первая елка и где был открыт первый новогодний благотворительный детский бал, как отмечали Новый год в страшные годы блокады Ленинграда и что было принято делать в сочельник при императорском дворе. Вспомним мы с вами и зимние народные забавы, узнаем о ледяных развлечениях императрицы Анны Иоановны и поговорим о том, что было популярно у высшего света в плане уличных развлечений. Перед Рождеством идут святки, значит мы пойдем на колядки, а также погадаем на удачу в Новом году. Ну и конечно же поговорим о традициях дарить подарки и наряжать елку. Вы поучаствуете в украшении лесной красавицы в традициях 19в, и как это было принято в те времена, в конце нашего мероприятия "разрушим" эту елку.

Все участники, помимо заряда позитивного настроения, получат и памятные сувениры.))))