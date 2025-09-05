Река Карповка, парадная акватория Невы, известные достопримечательности центра, небольшой катер и комфортная мини-группа — всё это ждёт вас на нашей водной прогулке! Вы увидите Петропавловскую крепость с её ярким шпилем, Зимний дворец с позолоченными деталями, стрелку Васильевского острова и ещё множество дворцов и культурных памятников.
Описание водной прогулки
Маршрут
Карповка — Малая Невка — Малая Нева — Финский залив — Средняя Невка — Большая Невка — Карповка.
Вы увидите:
- Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
- Дом Ленсовета
- Ботанический сад Петра Великого
- Крейсер «Аврора»
- Домик Петра I
- Летний сад
- Петропавловскую крепость
- Зимний дворец
- Стрелку Васильевского острова
- Пушкинский Дом
- Петровский стадион
- Лазаревский мост
Организационные детали
- Прогулка проходит на маломерных комфортабельных катерах, где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды, а также спасжилеты и все средства безопасности
- Продолжительность прогулки: 1 час 10 мин.
- На детей до 3 лет необходимо обязательное предварительное оформление посадочного билета по наличию мест
- На причале посадки рекомендуется быть за 15 минут до отправления
- Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его)
Особенности формата
- Допускается незначительная задержка во времени отправления рейса
- На катер нельзя приносить еду и напитки
- Возможно провести прогулку в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Основной
|1500 ₽
|Льготный
|1300 ₽
|Детский до 12 лет
|1000 ₽
|Дети до 3-х лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
5 сен 2025
Восхитительный и очень разный Петербург с воды! Удобный катер, интересная экскурсия!
