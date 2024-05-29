А Анжелика Северные острова, каналы и развод мостов Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.

S Sergey Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере Все прошло отлично! Спасибо большое

о ольга Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе соотношение цена качество огонь, нетривиальный маршрут, мини-группа, красивый катер, можно сделать красивые фотографии

Н Наталья Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море. Рекомендую 👍

Н Наталья Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе Очень хотела попасть на такую экскурсию по воде. И это случилось! Замечательная погода, мини- катер, интересный рассказ аудио-видео гида, конечно же не оставил равнодушной! Всё понравилось.

И Ирина Забытое прошлое Островов Петербурга И Полина и экскурсия - удивительная! Замечательно и интересно провели время. 2.5 часа пролетели незаметно. Полина - очень эрудирована, говорит "как песня льется" Очень душевная экскурсия!

А Алена Забытое прошлое Островов Петербурга Прекрасная прогулка по Каменному острову с отличным рассказчиком. Много интересной информации, лёгкая подача. День удался. Полина, спасибо!

И Ирина Забытое прошлое Островов Петербурга читать дальше из-за форс-мажора, который поизошел со мной! Полина очень интересно рассказывает, Вам точно не захочется убежать с такой экскурсии! Хочется ещё раз сказать:"Большое спасибо за прогулку, и за понимание!" Доброе время суток! Экскурсия прошла замечательно, можно сказать на одном дыхании, всё успели спокойно посмотреть, даже несмотря на моё опоздание

А Александр Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого Прокатились с женой по красивому закатному Питеру, зрелище красивое и величественное. Отдельная благодарность капитану за спокойную поездку https://youtube.com/shorts/8dWyPUmEnEY