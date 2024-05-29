1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа 45 минут
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Забытое прошлое Островов Петербурга
История петербургских Островов через призму архитектуры и знаменитостей разных эпох
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час 27 минут
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 600₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
Расписание: ежедневно в 23:55
15 июня в 23:55
16 июня в 23:55
11 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
2 часа
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Рядом с Лопухинским садом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:45
15 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика29 мая 2024Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.
- SSergey27 мая 2024Все прошло отлично! Спасибо большое
- оольга26 мая 2024соотношение цена качество огонь, нетривиальный маршрут, мини-группа, красивый катер, можно сделать красивые фотографии
- ННаталья25 мая 2024Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море. Рекомендую 👍
- ННаталья22 мая 2024Очень хотела попасть на такую экскурсию по воде. И это случилось! Замечательная погода, мини- катер, интересный рассказ аудио-видео гида, конечно же не оставил равнодушной! Всё понравилось.
- ИИрина12 мая 2024И Полина и экскурсия - удивительная! Замечательно и интересно провели время. 2.5 часа пролетели незаметно. Полина - очень эрудирована, говорит "как песня льется" Очень душевная экскурсия!
- ААлена7 мая 2024Прекрасная прогулка по Каменному острову с отличным рассказчиком. Много интересной информации, лёгкая подача. День удался. Полина, спасибо!
- ИИрина6 мая 2024Доброе время суток! Экскурсия прошла замечательно, можно сказать на одном дыхании, всё успели спокойно посмотреть, даже несмотря на моё опоздание
- ААлександр14 октября 2023Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорогоПрокатились с женой по красивому закатному Питеру, зрелище красивое и величественное. Отдельная благодарность капитану за спокойную поездку https://youtube.com/shorts/8dWyPUmEnEY
- ЕЕкатерина10 октября 2023Добрый день! Нам очень понравилась прогулка, прекрасно спланирован маршрут, не долго, не утомительно, очень спокойно и интересно. Обязательно повторим!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Телебашня»
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