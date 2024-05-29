Экскурсии на телебашню в Санкт-Петербурге

Найдено 8 экскурсий в категории «Телебашня» в Санкт-Петербурге, цены от 1 530 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северные острова, каналы и развод мостов
Групповая
2 часа 45 минут
504 отзыва
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000 за человека
Забытое прошлое Островов Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
165 отзывов
Забытое прошлое Островов Петербурга
История петербургских Островов через призму архитектуры и знаменитостей разных эпох
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 27 минут
1384 отзыва
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 600 за человека
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530 за человека
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
Расписание: ежедневно в 23:55
15 июня в 23:55
16 июня в 23:55
11 000 за всё до 3 чел.
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Рядом с Лопухинским садом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:45
15 600 за всё до 7 чел.
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 800 за всё до 4 чел.
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    29 мая 2024
    Северные острова, каналы и развод мостов
    Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.
  • S
    Sergey
    27 мая 2024
    Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
    Все прошло отлично! Спасибо большое
  • о
    ольга
    26 мая 2024
    Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
    соотношение цена качество огонь, нетривиальный маршрут, мини-группа, красивый катер, можно сделать красивые фотографии
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
    Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море. Рекомендую 👍
    Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений мореОтличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений мореОтличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений мореОтличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений мореОтличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений мореОтличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений мореОтличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений мореОтличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений мореОтличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
    Очень хотела попасть на такую экскурсию по воде. И это случилось! Замечательная погода, мини- катер, интересный рассказ аудио-видео гида, конечно же не оставил равнодушной! Всё понравилось.
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Забытое прошлое Островов Петербурга
    И Полина и экскурсия - удивительная! Замечательно и интересно провели время. 2.5 часа пролетели незаметно. Полина - очень эрудирована, говорит "как песня льется" Очень душевная экскурсия!
  • А
    Алена
    7 мая 2024
    Забытое прошлое Островов Петербурга
    Прекрасная прогулка по Каменному острову с отличным рассказчиком. Много интересной информации, лёгкая подача. День удался. Полина, спасибо!
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Забытое прошлое Островов Петербурга
    Доброе время суток! Экскурсия прошла замечательно, можно сказать на одном дыхании, всё успели спокойно посмотреть, даже несмотря на моё опоздание
    читать дальше

    из-за форс-мажора, который поизошел со мной! Полина очень интересно рассказывает, Вам точно не захочется убежать с такой экскурсии! Хочется ещё раз сказать:"Большое спасибо за прогулку, и за понимание!"

  • А
    Александр
    14 октября 2023
    Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
    Прокатились с женой по красивому закатному Питеру, зрелище красивое и величественное. Отдельная благодарность капитану за спокойную поездку https://youtube.com/shorts/8dWyPUmEnEY
  • Е
    Екатерина
    10 октября 2023
    На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
    Добрый день! Нам очень понравилась прогулка, прекрасно спланирован маршрут, не долго, не утомительно, очень спокойно и интересно. Обязательно повторим!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Телебашня»

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  3. Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
  4. Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
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  2. Набережная
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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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