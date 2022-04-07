Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники. Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором на Исаакиевской площади, знаменитым памятником императору Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади, бывшей резиденцией русских императоров – Зимним дворцом на Дворцовой площади. Также Вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, Петропавловскую крепость. Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:
Стрелка Васильевского острова
Исаакиевская или Сенатская площади
Конюшенная или Дворцовая площади
(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Какие достопримечательности Вы увидите:
Невский проспект
Исаакиевская площадь
Сенатская площадь
Памятник Петру I «Медный всадник»
Стрелка Васильевского острова
Кунсткамера
Петропавловская крепость
Зимний дворец (Эрмитаж)
Дворцовая площадь
Марсово поле
Спас на Крови
Крейсер I-го ранга «Аврора»
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Что не входит
Место начала и завершения?
Лиговский проспект, д. 10
Когда и сколько длится
Когда: по вт, чт,сб и вскр в 10:00; по ср и пт в 14:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по вт, чт,сб и вскр в 10:00; по ср и пт в 14:30
ГК — ваш гид в Санкт-Петербурге
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