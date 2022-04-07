Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Петропавловская крепость
  • Зимний дворец (Эрмитаж)
  • Дворцовая площадь
  • Марсово поле
  • Спас на Крови
  • Крейсер I-го ранга «Аврора»
Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники. Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором на Исаакиевской площади, знаменитым памятником императору Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади, бывшей резиденцией русских императоров – Зимним дворцом на Дворцовой площади. Также Вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, Петропавловскую крепость. Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • Стрелка Васильевского острова
  • Исаакиевская или Сенатская площади
  • Конюшенная или Дворцовая площади
  • (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Петропавловская крепость
  • Зимний дворец (Эрмитаж)
  • Дворцовая площадь
  • Марсово поле
  • Спас на Крови
  • Крейсер I-го ранга «Аврора»

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
Место начала и завершения?
Лиговский проспект, д. 10
Когда и сколько длится
Когда: по вт, чт,сб и вскр в 10:00; по ср и пт в 14:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по вт, чт,сб и вскр в 10:00; по ср и пт в 14:30

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