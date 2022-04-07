Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

Стрелка Васильевского острова

Исаакиевская или Сенатская площади

Конюшенная или Дворцовая площади

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

Невский проспект

Исаакиевская площадь

Сенатская площадь

Памятник Петру I «Медный всадник»

Стрелка Васильевского острова

Кунсткамера

Петропавловская крепость

Зимний дворец (Эрмитаж)

Дворцовая площадь

Марсово поле

Спас на Крови

Крейсер I-го ранга «Аврора»

Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники. Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором на Исаакиевской площади, знаменитым памятником императору Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади, бывшей резиденцией русских императоров – Зимним дворцом на Дворцовой площади. Также Вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, Петропавловскую крепость. Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!