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Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петергофу на минивене

Великолепие золоченой столицы: обзорная экскурсия на автомобиле
Этот насыщенный маршрут идеален для первого знакомства с городом на Неве: экскурсия проводится по программе посещения основных достопримечательностей + визит в Петергоф.

За 6 часов вы успеете насладиться знаковыми локациями Питера и рассмотреть всё великолепие золоченой столицы фонтанов.
5
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петергофу на минивене
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петергофу на минивене
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петергофу на минивене

Описание экскурсии

Плюсом этой экскурсии можно считать выбор места старта (как правило, это отель или любой другой адрес в пределах Петербурга). Экскурсии проводятся для индивидуальных групп до 7 человек. Преимущество таких ознакомительных поездок в удобстве для наших пассажиров, ведь время, место встречи и завершения тура выбираете вы. В рамках обзорного маршрута вы увидите:
Дворцовую площадь, • Эрмитаж, • Исаакиевский собор, • Спас на Крови, • Марсово поле, • Михайловский дворец, • Смольный собор, • Крейсер «Аврора» и другие достопримечательности Северной Пальмиры. По пути в Петергоф вашу группу будет сопровождать гид с увлекательной исторической справкой по городу и трассе. В Петергофе вы посетите Нижний парк, Верхний сад, дворец «Монплезир» и не только.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворцовую площадь
  • Эрмитаж
  • Исаакиевский собор
  • Спас на Крови
  • Марсово поле
  • Михайловский дворец
  • Смольный собор
  • Крейсер «Аврора» и другие достопримечательности Северной Пальмиры
  • В Петергофе Вы побываете и увидите:
  • Нижний парк
  • Верхний сад
  • Дворец Монплезир
Что включено
  • Транспорт, услуги гида и водителя.
Что не входит в цену
  • Билеты в парки/дворцы.
Место начала и завершения?
Ваш отель/удобный Вам адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
М
Замечательная поездка в Санкт-Петербург! Экскурсия на микроавтобусе была организована безупречно — индивидуальный подход гида Олега позволил увидеть самые интересные достопримечательности города. Особенно впечатлила прогулка к знаменитым фонтанам Петергофа, где каждая
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деталь рассказа оживала перед глазами. Водитель продемонстрировал высокий профессионализм, обеспечив комфорт и безопасность пути. Организация тура заслуживает самой высокой оценки благодаря содержательной программе и профессиональному исполнению всех этапов путешествия, сопровождению клиентов на протяжении всего процесса организации и исполнения. Нас бережно забрали от точки проживания и доставили обратно. Гид был на высшем уровне, видно, что человек на своем месте, глубокие знания истории и любовь в своему городу, позитив. Рекомендую всем, кто хочет насладиться историей и культурой Северной столицы в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии.

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И
Собираясь большой компанией в Санкт-Петербург, мы выбрали обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу и Петергоф на минивене и хотим выразить Благодарность Александру гиду, за очень глубоко донесённую историю нашего государства 👍 все
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очень понятно) а какой он великолепный фотограф, отдельный респект!!! Александру нашему водителю тоже спасибо за наш комфорт во время движения от отеля до Петергоф и потом по самому городу Санкт-Петербургу 🙌 Очень довольны!

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Е
Великолепная экскурсия! Гид был очень эрудированным и увлекательно рассказывал о каждом этапе путешествия. Маршрут был продуман до мелочей, и мы смогли увидеть всё самое интересное. Спасибо за незабываемые впечатления! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю и культуру.
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М
"Заказывали обзорную экскурсию на автобусе по Санкт-Петербургу и Петергофу Экскурсия прошла на""УРА"". Очень понравилось. Было интересно. Огромное спасибо гиду Татьяне и водителю Константину."
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М
"Заказывали обзорную экскурсию на автобусе по Санкт-Петербургу и Петергофу Экскурсия прошла на""УРА"". Очень понравилось. Было интересно. Огромное спасибо гиду Татьяне и водителю Константину."
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К
Достаточно долгая, но интересная экскурсия. Слушать экскурсовода - одно удовольствие.
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