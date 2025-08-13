Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петергофу на минивене

Этот насыщенный маршрут идеален для первого знакомства с городом на Неве: экскурсия проводится по программе посещения основных достопримечательностей + визит в Петергоф.
За 6 часов вы успеете насладиться знаковыми локациями Питера и рассмотреть всё великолепие золоченой столицы фонтанов.
За 6 часов вы успеете насладиться знаковыми локациями Питера и рассмотреть всё великолепие золоченой столицы фонтанов.
Описание экскурсии
Плюсом этой экскурсии можно считать выбор места старта (как правило, это отель или любой другой адрес в пределах Петербурга). Экскурсии проводятся для индивидуальных групп до 7 человек. Преимущество таких ознакомительных поездок в удобстве для наших пассажиров, ведь время, место встречи и завершения тура выбираете вы. В рамках обзорного маршрута вы увидите:
Дворцовую площадь, • Эрмитаж, • Исаакиевский собор, • Спас на Крови, • Марсово поле, • Михайловский дворец, • Смольный собор, • Крейсер «Аврора» и другие достопримечательности Северной Пальмиры. По пути в Петергоф вашу группу будет сопровождать гид с увлекательной исторической справкой по городу и трассе. В Петергофе вы посетите Нижний парк, Верхний сад, дворец «Монплезир» и не только.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовую площадь
- Эрмитаж
- Исаакиевский собор
- Спас на Крови
- Марсово поле
- Михайловский дворец
- Смольный собор
- Крейсер «Аврора» и другие достопримечательности Северной Пальмиры
- В Петергофе Вы побываете и увидите:
- Нижний парк
- Верхний сад
- Дворец Монплезир
Что включено
- Транспорт, услуги гида и водителя.
Что не входит в цену
- Билеты в парки/дворцы.
Место начала и завершения?
Ваш отель/удобный Вам адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Замечательная поездка в Санкт-Петербург! Экскурсия на микроавтобусе была организована безупречно — индивидуальный подход гида Олега позволил увидеть самые интересные достопримечательности города. Особенно впечатлила прогулка к знаменитым фонтанам Петергофа, где каждая
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И
Собираясь большой компанией в Санкт-Петербург, мы выбрали обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу и Петергоф на минивене и хотим выразить Благодарность Александру гиду, за очень глубоко донесённую историю нашего государства 👍 все
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Е
Великолепная экскурсия! Гид был очень эрудированным и увлекательно рассказывал о каждом этапе путешествия. Маршрут был продуман до мелочей, и мы смогли увидеть всё самое интересное. Спасибо за незабываемые впечатления! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю и культуру.
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М
"Заказывали обзорную экскурсию на автобусе по Санкт-Петербургу и Петергофу Экскурсия прошла на""УРА"". Очень понравилось. Было интересно. Огромное спасибо гиду Татьяне и водителю Константину."
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М
"Заказывали обзорную экскурсию на автобусе по Санкт-Петербургу и Петергофу Экскурсия прошла на""УРА"". Очень понравилось. Было интересно. Огромное спасибо гиду Татьяне и водителю Константину."
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К
Достаточно долгая, но интересная экскурсия. Слушать экскурсовода - одно удовольствие.
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