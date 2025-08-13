Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петергофу на минивене

Плюсом этой экскурсии можно считать выбор места старта (как правило, это отель или любой другой адрес в пределах Петербурга). Экскурсии проводятся для индивидуальных групп до 7 человек. Преимущество таких ознакомительных поездок в удобстве для наших пассажиров, ведь время, место встречи и завершения тура выбираете вы. В рамках обзорного маршрута вы увидите:

Дворцовую площадь, • Эрмитаж, • Исаакиевский собор, • Спас на Крови, • Марсово поле, • Михайловский дворец, • Смольный собор, • Крейсер «Аврора» и другие достопримечательности Северной Пальмиры. По пути в Петергоф вашу группу будет сопровождать гид с увлекательной исторической справкой по городу и трассе. В Петергофе вы посетите Нижний парк, Верхний сад, дворец «Монплезир» и не только.