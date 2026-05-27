Идеальный вариант для тех, кто хочет за один день познакомиться с историей Петербурга и посетить Эрмитаж.
Из окна автобуса вы полюбуетесь визитными карточками города — Исаакиевским и Казанским соборами, Невским проспектом и Адмиралтейством.
А в финале мы доставим вас к Зимнему дворцу — и вы сможете посвятить музею столько времени, сколько захотите.
Описание экскурсии
Автобусная экскурсия (около 3 ч)
Из окна вы увидите:
- Дворцовую набережную и Эрмитаж
- Инженерный и Михайловский замки
- Марсово поле и Невский проспект
- Казанский собор и Спас на Крови
- Домик Петра, здание Биржи и Петропавловскую крепость
- Исаакиевский собор, Адмиралтейство и Адмиралтейскую набережную
Остановки в культовых точках
Вы сможете осмотреться и сделать памятные снимки:
- крейсер «Аврора» (по возможности)
- Петропавловская крепость
- Исаакиевская площадь
Сделаем техническую остановку для посещения сувенирного магазина и чайной паузы — по желанию.
Эрмитаж
Мы заранее оформляем входные билеты для вас — вы отправитесь знакомиться с роскошными интерьерами Зимнего дворца самостоятельно. Увидите работы да Винчи, Рембрандта, Караваджо, Боттичелли и других знаменитых мастеров. В своём темпе пройдёте залы с коллекциями скульптуры и прикладного искусства.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе с кондиционером и обогревом
- Билет в Эрмитаж входит в стоимость экскурсии. По желанию за доплату вы можете взять аудиогид или заранее скачать мобильное приложение музея
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2400 ₽
|Дети до 6 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|2100 ₽
|Студенты
|2100 ₽
|Школьники от 7 до 15 лет
|1900 ₽
|Иностранные граждане
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 3558 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
