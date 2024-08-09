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Гид Виктор в полном объёме рассказал нам о городе во время поездки, слушать его было интересно и нисколько не утомительно. После автобуса мы смогли оказаться в Эрмитаже, визит в который уже стал классикой посещения прекрасного города Санкт-Петербурга.