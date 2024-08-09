скидка
10%
5.5 часов
Групповая
Лучший выборГрупповая экскурсия по Невскому проспекту и главным набережным Петербурга
Проедьте по Невскому проспекту, полюбуйтесь набережными и посетите Эрмитаж без очереди. Откройте для себя историю города с нашим гидом
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
18001 620₽ за человека
3 часа
Групповая
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Познакомиться с городом и самостоятельно изучить парадные залы и шедевры дворца-музея
Начало: В районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
1 800₽ за человека
4 часа
Групповая
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
Получить общее представление о визитных карточках города и познакомиться с шедеврами музея-легенды
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
3 сен в 12:30
5 сен в 12:30
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульназ9 августа 2024Трипстер для приезжих хорошая помощь,довольны ❤️
- ДДанила5 июля 2024Данная обзорная экскурсия позволила ознакомиться со многими достопримечательностями города, о которых до этого не удавалось узнать подробнее и увидеть вживую.
- ЮЮлия3 июля 2024Интересная и объемная экскурсия по городу. Пешком точно бы не прошли. Интересно рассказали. Перед посещением Эрмитажа дали нужные наставления.
- ИИрина25 мая 2024Всё прошло просто на высшем уровне, Отличный экскурсовод и маршрут.
- ООльга13 апреля 2024Очень гармонично продумано, чтобы не совсем утомиться и посмотреть лучшие достопримечательности Петербурга. Спасибо! Всем рекомендую!
- ААнатолий20 марта 2024Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Эмиля, очень внятно и замечательно, всё рассказала! Я очень доволен вашей организацией, и самой экскурсией!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Обзорные с посещением Эрмитажа»
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