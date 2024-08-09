Обзорные с посещением Эрмитажа – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные с посещением Эрмитажа» в Санкт-Петербурге, цены от 1 620 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Шедевры великого города + Эрмитаж
На автобусе
скидка
10%
311 отзывов
5.5 часов
Групповая
Лучший выбор
Групповая экскурсия по Невскому проспекту и главным набережным Петербурга
Проедьте по Невскому проспекту, полюбуйтесь набережными и посетите Эрмитаж без очереди. Откройте для себя историю города с нашим гидом
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
18001 620 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
На автобусе
46 отзывов
3 часа
Групповая
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Познакомиться с городом и самостоятельно изучить парадные залы и шедевры дворца-музея
Начало: В районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
1 800 за человека
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
На автобусе
8 отзывов
4 часа
Групповая
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
Получить общее представление о визитных карточках города и познакомиться с шедеврами музея-легенды
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
3 сен в 12:30
5 сен в 12:30
2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Обзорные с посещением Эрмитажа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шедевры великого города + Эрмитаж
  2. Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
  3. Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
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