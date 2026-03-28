Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Исаакиевского собора

Это путешествие сквозь три века истории Северной столицы. Вы проедете по знаковым местам города, услышите о его основании и расцвете.
А затем самостоятельно исследуете один из крупнейших православных соборов мира — оцените мозаики, росписи и отделку из полудрагоценных камней.
А затем самостоятельно исследуете один из крупнейших православных соборов мира — оцените мозаики, росписи и отделку из полудрагоценных камней.
Описание экскурсии
Из окна автобуса вы увидите:
- Эрмитаж и Дворцовую набережную.
- Инженерный и Михайловский замки.
- Марсово поле и Невский проспект.
- Казанский собор и Спас на Крови.
- Петропавловскую крепость и Домик Петра.
- здание Биржи и Адмиралтейство.
- Исаакиевский собор и Адмиралтейскую набережную.
Вы узнаете:
- как зарождался и развивался Санкт‑Петербург.
- в чём особенность Исаакиевского собора.
- какие события отразились в облике города.
- какую роль в его истории сыграли Пётр I, Екатерина II, Павел I, Александр II и другие.
- какие легенды хранят знаковые места.
При самостоятельном посещении Исаакиевского собора вы рассмотрите:
- стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками.
- мозаичные иконы, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков.
- отделку храма из различных пород камня — от гранита до малахита и бирюзы.
- витраж в алтаре, живописное купольное пространство и множество икон и мозаик, включая «Тайную вечерю».
Организационные детали
- В стоимость включены экскурсия с гидом на комфортабельном автобусе и билет в собор.
- Продолжительность автобусного маршрута — 2,5–3 часа. Есть техническая остановка с посещением сувенирного магазина и кофе-паузой по желанию.
- Также предусмотрены фотостопы. Их количество, а также маршрут поездки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Льготный
|1600 ₽
|Детский
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1045 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
