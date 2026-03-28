Мои заказы

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Исаакиевского собора

От парадных фасадов Дворцовой набережной до роскоши главного православного храма города
Это путешествие сквозь три века истории Северной столицы. Вы проедете по знаковым местам города, услышите о его основании и расцвете.

А затем самостоятельно исследуете один из крупнейших православных соборов мира — оцените мозаики, росписи и отделку из полудрагоценных камней.
Описание экскурсии

Из окна автобуса вы увидите:

  • Эрмитаж и Дворцовую набережную.
  • Инженерный и Михайловский замки.
  • Марсово поле и Невский проспект.
  • Казанский собор и Спас на Крови.
  • Петропавловскую крепость и Домик Петра.
  • здание Биржи и Адмиралтейство.
  • Исаакиевский собор и Адмиралтейскую набережную.

Вы узнаете:

  • как зарождался и развивался Санкт‑Петербург.
  • в чём особенность Исаакиевского собора.
  • какие события отразились в облике города.
  • какую роль в его истории сыграли Пётр I, Екатерина II, Павел I, Александр II и другие.
  • какие легенды хранят знаковые места.

При самостоятельном посещении Исаакиевского собора вы рассмотрите:

  • стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками.
  • мозаичные иконы, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков.
  • отделку храма из различных пород камня — от гранита до малахита и бирюзы.
  • витраж в алтаре, живописное купольное пространство и множество икон и мозаик, включая «Тайную вечерю».

Организационные детали

  • В стоимость включены экскурсия с гидом на комфортабельном автобусе и билет в собор.
  • Продолжительность автобусного маршрута — 2,5–3 часа. Есть техническая остановка с посещением сувенирного магазина и кофе-паузой по желанию.
  • Также предусмотрены фотостопы. Их количество, а также маршрут поездки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Льготный1600 ₽
Детский1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1045 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
читать дальше

влюбиться в этот прекрасный город. Наши ключевые направления работы — исторические экскурсии по центру, культурные маршруты с посещением музеев, современные городские прогулки и тематические экскурсии. Все наши гиды имеют профильное образование и регулярно повышают квалификацию. Гарантируем безопасность и комфорт во время экскурсий.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

