В ходе экскурсии Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями центра Петербурга – Невским проспектом, Михайловским замком, Стрелкой Васильевского острова, Адмиралтейством, Исаакиевской и Сенатской площадями, памятником Петру I «Медным всадником», зданиями Сената и Синода, – но и вспомните о некоторых тайнах петербургской истории.

Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Ведь состояние Юсуповых было сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы пройдете по залам, в которых Юсуповы устраивали свои ежегодные балы; побываете в Мавританской и Гобеленовой гостиных, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным и роскошным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.

Исаакиевский собор – это один из символов города на Неве, крупнейшее церковное сооружение Санкт-Петербурга. История храма тесно связана с основателем нашего города императором Петром I, ведь первый Исаакиевский храм был возведен именно по его воле. Четвертый же по счету собор строился уже как кафедральный. Отсюда и великолепное внутренне убранство, с которым вы подробно познакомитесь во время экскурсии. Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками, полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков; подивитесь тому обилию различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

Экскурсионные остановки: Исаакиевская (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

•Невский проспект

•Аничков мост

•Гостиный двор

•Казанский собор

•Юсуповский дворец

•Конногвардейский манеж

•Исаакиевская площадь