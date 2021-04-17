Обзорная по городу с экскурсией в Юсуповский дворец и Исаакиевский собор

В ходе экскурсии Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями центра Петербурга - Невским...

5
2 отзыва
В ходе экскурсии Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями центра Петербурга – Невским проспектом, Михайловским замком, Стрелкой Васильевского острова, Адмиралтейством, Исаакиевской и Сенатской площадями, памятником Петру I «Медным всадником», зданиями Сената и Синода, — но и посетите одни из главных достопримечательностей города: Исаакиевский собор и Юсуповский дворец!
Обзорная по городу с экскурсией в Юсуповский дворец и Исаакиевский собор
Обзорная по городу с экскурсией в Юсуповский дворец и Исаакиевский собор
Обзорная по городу с экскурсией в Юсуповский дворец и Исаакиевский собор
Обзорная по городу с экскурсией в Юсуповский дворец и Исаакиевский собор
Обзорная по городу с экскурсией в Юсуповский дворец и Исаакиевский собор
Обзорная по городу с экскурсией в Юсуповский дворец и Исаакиевский собор

Что вы увидите 🤩

  • Невский проспект
  • Аничков мост
  • Гостиный двор
  • Казанский собор
  • Юсуповский дворец
  • Конногвардейский манеж
  • Исаакиевская площадь
В ходе экскурсии Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями центра Петербурга – Невским проспектом, Михайловским замком, Стрелкой Васильевского острова, Адмиралтейством, Исаакиевской и Сенатской площадями, памятником Петру I «Медным всадником», зданиями Сената и Синода, – но и вспомните о некоторых тайнах петербургской истории.
Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Ведь состояние Юсуповых было сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы пройдете по залам, в которых Юсуповы устраивали свои ежегодные балы; побываете в Мавританской и Гобеленовой гостиных, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным и роскошным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.
Исаакиевский собор – это один из символов города на Неве, крупнейшее церковное сооружение Санкт-Петербурга. История храма тесно связана с основателем нашего города императором Петром I, ведь первый Исаакиевский храм был возведен именно по его воле. Четвертый же по счету собор строился уже как кафедральный. Отсюда и великолепное внутренне убранство, с которым вы подробно познакомитесь во время экскурсии. Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками, полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков; подивитесь тому обилию различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
Экскурсионные остановки: Исаакиевская (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

    •Невский проспект
    •Аничков мост
    •Гостиный двор
    •Казанский собор
    •Юсуповский дворец
    •Конногвардейский манеж
    •Исаакиевская площадь
    🚩 Начало: Лиговский пр. , 10/118, гостиница «Октябрьская»
    🏁 Место завершения: Исаакиевская площадь
     Что входит
    • услуги экскурсовода
    • транспортное обслуживание
    • входной билет с экскурсией по Исаакиевскому собору
    • входной билет с экскурсией по Юсуповскому дворцу
    Когда: по понедельникам в 10:30
    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    ГК Т.
    ГК Т.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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