Санкт-Петербург — огромный мегаполис, в котором туристу нужно столько всего осмотреть! И если у вас не хватает времени или сил на пешие прогулки, присоединяйтесь к нашей экскурсии 🧭 — полезной, интересной, а самое главное — включающей все самые значимые памятники и сооружения города.

Программа:

Вы осмотрите самые главные достопримечательности 🏛️ Петербурга. Мы с вами увидим всё то, чем знаменита Северная столица ⭐️, от Дворцовой площади и Эрмитажа до Медного всадника и зданий Сената и Синода. Проехав через основную часть исторического центра, мы свернём на Стрелку Васильевского острова. Из окон нашего комфортабельного автобуса вам откроется вид на потрясающие по красоте ажурные мосты, набережные и величественные воды Невы.

Приблизитесь к символам города

Во время экскурсии мы сделаем несколько остановок и обязательно осмотрим ансамбль Исаакиевской площади и Стрелку Васильевского острова. При возможности не обойдём и храм Спаса-на-Крови, известный своим изумительным фасадом и мрачной историей 📖 строительства. Завершит нашу поездку визит на Дворцовую площадь, где вы сможете побродить по Эрмитажу. То, что на других обзорных экскурсиях видно только мельком, наш гиды с удовольствием покажут вблизи. Они также подробно расскажут о важных подробностях и интересных мелочах, которые обычно умалчиваются или упоминаются только мельком.

Эрмитаж — без спешки и только самое важное

Каждый, кто хоть раз побывал в Эрмитаже, иногда терялся в попытках найти и осмотреть самые лучшие залы и выставки. Организованное посещение Главного музейного комплекса с нашим гидом сэкономит ваше время и сделает ваше погружение в историю и мировую культуры интересным и познавательным. Мы осмотрим артефакты древних цивилизаций, а также ключевые работы выдающихся художников и скульпторов со всего света. Не останутся без внимания и интерьеры Зимнего дворца Петра I, которые сами по себе является поразительной по красоте экспозицией. В конце вы сможете продолжить изучение музея самостоятельно, а наш гид подскажет вам, какие залы и выставки лучше осмотреть, чтобы дополнить ваши впечатления от экскурсии.

Внимание!

Остановки длятся по 10-15 минут;

При наличии льгот необходимо предоставить документальное подтверждение: свидетельство о рождении ребёнка (до 7 лет), справка школьника / ученический билет 🎫, студенческий билет, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалидности.