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Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа

4.3
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Обзорная экскурсию ⛳ по историческому центру Петербурга на комфортабельном автобусе 🚌 с остановками в самых значимых местах города.

Вы увидите Стрелку Васильевского острова, её знаменитые мосты и здание Биржи, прогуляетесь 👣 около Медного всадника и Исаакиевского собора.

Увлекательная экскурсия по знаменитым местам Северной Венеции обогатит ваши знания 🎓.

Наконец, Вы посетите Государственный Эрмитаж, прогуляетесь по парадным залам Зимнего дворца, познакомитесь с великолепными образцами памятников мировой культуры.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа

Что вы увидите

  • Государственный Эрмитаж
  • Ансамбль Исаакиевской площади и Исаакиевский собор
  • Сенатская площадь
  • Медный всадник
  • Здания Сената и Синода
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Спас-на-Крови
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Зимний дворец
  • Дворцовая площадь
  • Набережные Санкт-Петербурга
  • Ажурные мосты
Санкт-Петербург — огромный мегаполис, в котором туристу нужно столько всего осмотреть! И если у вас не хватает времени или сил на пешие прогулки, присоединяйтесь к нашей экскурсии 🧭 — полезной, интересной, а самое главное — включающей все самые значимые памятники и сооружения города.

Программа:

  • Вы осмотрите самые главные достопримечательности 🏛️ Петербурга. Мы с вами увидим всё то, чем знаменита Северная столица ⭐️, от Дворцовой площади и Эрмитажа до Медного всадника и зданий Сената и Синода. Проехав через основную часть исторического центра, мы свернём на Стрелку Васильевского острова. Из окон нашего комфортабельного автобуса вам откроется вид на потрясающие по красоте ажурные мосты, набережные и величественные воды Невы.
Приблизитесь к символам города
Во время экскурсии мы сделаем несколько остановок и обязательно осмотрим ансамбль Исаакиевской площади и Стрелку Васильевского острова. При возможности не обойдём и храм Спаса-на-Крови, известный своим изумительным фасадом и мрачной историей 📖 строительства. Завершит нашу поездку визит на Дворцовую площадь, где вы сможете побродить по Эрмитажу. То, что на других обзорных экскурсиях видно только мельком, наш гиды с удовольствием покажут вблизи. Они также подробно расскажут о важных подробностях и интересных мелочах, которые обычно умалчиваются или упоминаются только мельком.
Эрмитаж — без спешки и только самое важное
Каждый, кто хоть раз побывал в Эрмитаже, иногда терялся в попытках найти и осмотреть самые лучшие залы и выставки. Организованное посещение Главного музейного комплекса с нашим гидом сэкономит ваше время и сделает ваше погружение в историю и мировую культуры интересным и познавательным. Мы осмотрим артефакты древних цивилизаций, а также ключевые работы выдающихся художников и скульпторов со всего света. Не останутся без внимания и интерьеры Зимнего дворца Петра I, которые сами по себе является поразительной по красоте экспозицией. В конце вы сможете продолжить изучение музея самостоятельно, а наш гид подскажет вам, какие залы и выставки лучше осмотреть, чтобы дополнить ваши впечатления от экскурсии.
Внимание!
Остановки длятся по 10-15 минут;
При наличии льгот необходимо предоставить документальное подтверждение: свидетельство о рождении ребёнка (до 7 лет), справка школьника / ученический билет 🎫, студенческий билет, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалидности.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Невский проспект, 35.
Место завершения
🏁 Государственный Эрмитаж, Дворцовая пл., 2.
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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