Вы увидите архитектуру Петербурга, как музыку застывшую в камне. Наш город — это торжественный гимн империи Романовых от Петра I до Николая II. Стандартный маршрут обзорной экскурсии дополнен посещением знаменитого Государственного Эрмитажа.
Описание экскурсииПервое знакомство с Санкт-Петербургом — витриной Российской империи В ходе путешествия по Санкт-Петербургу мы познакомим вас с центральными городскими ансамблями. На Дворцовой площади вам откроется военное могущество Российской Империи. На фоне Зимнего дворца и дуги здания Главного Штаба, триумфальной арки и величественной Александровской колонны сложно не поверить в силу страны, в столице которой проходят военные парады, сомасштабные этому пространству. Исаакиевская площадь поражает высотой доминанты — главного собора православной империи. Удивительно, но он имеет классический западноевропейский облик, а отнюдь не присущий русским храмам византийский стиль. Почему? Расскажем на экскурсии. Здесь раскрывается духовное могущество страны. Соседняя Сенатская площадь возглавлена самым известным российским памятником — Медным всадником. Монумент посвящён основателю Российской империи и самого Санкт-Петербурга Петру I. Здесь на фоне здания Сената и Синода можно ощутить административную мощь государства. Стрелка Васильевского острова раскроет морской характер северной столицы России. Как это было при Петре I, так и сегодня именно на водной глади Невы проходят главные праздники Петербурга. В конце июня «алые паруса», в конце июля — день военно-морского флота. Обязательно проедемся по главной городской магистрали — Невскому проспекту. Здесь от нас не скроются Строгановский дворец, Казанский собор, дом Зингера. Неподалёку Спас на крови, Михайловский замок, Мраморный дворец и Летний сад. Обзорная ознакомительная экскурсия по Эрмитажу Вторая часть путешествия — экскурсия по Эрмитажу. Здесь есть возможность как узнать вкратце всё обо всём, так и сделать акцент на истории Зимнего дворца как императорский резиденции, или на уникальной коллекции картин, скульптуры. В Эрмитаже хранятся две Мадонны работы Леонардо да Винчи, самое крупное собрание Рембрандта за пределами Голландии, произведения других гениальных мастеров. Билеты в Эрмитаж не входят в стоимость экскурсии. Мы поможем с их приобретением. Важная информация: Организационные детали:
- На связи с вами не только гид, но и многоопытные организаторы путешествий.
- Составление индивидуальной экскурсионной программы с учётом ваших возможностей и интересов. Есть гиды, специализирующиеся на истории, архитектуре, фортификациях, на духовной тематике.
- Можем дать гида-профессионального фотохудожника с опытом личных выставок.
- Помощь в приобретении билетов в музеи. Возьмём это на себя или проинструктируем для самостоятельного приобретения билетов.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
- Здание Главного штаба
- Александровская колонна
- Адмиралтейство
- Памятник Петру I «Медный всадник»
- Здание Сената и Синода
- Исаакиевский собор
- Мариинский дворец
- Сфинксы
- Стрелка Васильевского острова
- Казанский собор
- Невский проспект
- Дом Зингера
- Спас на крови
- Михайловский замок
- Крейсер Аврора
- Государственный Эрмитаж
Что включено
- Помощь наших администраторов
- Трансфер на автомобиле комфорт или бизнес класса
- Подача чистого автомобиля после мойки
- Экскурсионное обслуживание профессиональным гидом-краеведом
- Старт и финиш там где вам удобно: отель, вокзал, аэропорт, квартира в пределах кольцевой дороги + Пулково
- Помощь в фотографировании
- Помощь в приобретении билетов в музеи
- Перевозка багажа. В объёмный багажник автомобиля войдут как чемоданы, так и детская коляска
Что не входит в цену
- Ваши билеты для посещения Государственного Эрмитаж: 500 руб. билет без льгот для граждан РФ
- Начало экскурсии за пределами кольцевой дороги и Пулково, например в Пушкине, Петергофе: 1000 рублей
- Окончание экскурсии за пределами кольцевой дороги и Пулково, например в Пушкине, Петергофе: 1000 рублей
- Начало экскурсии до 9:00 - 1000 руб.
- Окончание экскурсии в период с 21:00 до 24:00 - 1000 руб.
Место начала и завершения?
По договорённости, где вам удобно: около вашего отеля, у вокзала, аэропорта
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
