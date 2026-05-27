В этой поездке Петергоф раскроется перед вами с двух сторон — в строгих линиях Верхнего сада и пышной красоте Нижнего парка. Вы прогуляетесь по двум разным частям резиденции, которые гармонично дополняют друг друга.
Мы покажем вам знаменитые фонтаны и павильоны, а ещё поможем понять историю и характер уникального дворцово-паркового ансамбля.
Описание экскурсии
Дорога из Петербурга в Петергоф (≈1 час)
По пути гид расскажет о Петергофе и его истории.
Верхний сад (≈30 минут)
Вы познакомитесь с парадной частью ансамбля, увидите регулярный французский сад с чёткой геометрией аллей, фонтанами и фасадами дворцовых зданий и узнаете, почему Пётр 1 выбрал именно такой стиль.
Нижний парк (≈2 часа)
Спуститесь в главный парк Петергофа. Увидите Большой каскад и фонтаны «Самсон», «Римские», «Шахматная гора», «Адам» и «Ева», фонтаны-шутихи «Дубок» и «Зонтик», дворцы-павильоны «Монплезир» и «Марли».
Большой дворец (≈1 час)
Возвращение в Петербург (≈1 час)
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле и услуги гида
- Билеты в Нижний парк и Большой дворец оплачиваются отдельно — 900 ₽ за каждый объект с чел. Также необходимо купить билет гиду в парк — 900 ₽, в выходные — 1100 ₽
- В Большом дворце экскурсию проводит музейный гид. По понедельникам Большой Дворец закрыт, вместо него можно посетить один из малых дворцов на территории парка
- Экскурсию можно провести для большего количества участников — до 30 чел (от 2000 ₽/чел). Детали уточняйте в переписке с организатором
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
