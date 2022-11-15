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Описание
Вас ожидает Франция!
С самого момента основания Санкт-Петербурга сюда прибывали французы разных профессий и сословий, привозя с собой частичку европейской культуры. Мы пройдем по их следам, по самым французским уголкам Северной столицы.
За чашечкой кофе в типичном французском кафе обсудим, почему мода на французский язык охватила русскую аристократию 18 века. Гуляя, вы узнаете невероятные факты о дружбе Екатерины II с Вольтером и раскроете, как библиотека прославленного философа стала национальным достоянием России.
По маршруту вас ждет объект, заказ на который почти достался автору Эйфелевой башни, но был отдан другой знаменитой французской компании. Конечно, заглянем и в здание Пассажа, в свое время ставшего посольством парижской моды в Петербурге.
Особое внимание уделим Огюсту Монферрану — французу, столь заметно и талантливо повлиявшему на архитектурный облик Города на Неве. Я познакомлю вас с одним из его произведений — Александровской колонной, история возведения которой окутана сотнями удивительных фактов, легенд и шуток.
Марсово поле, Троицкий мост, храм Лурдской Божией Матери — эти и другие места и памятники также откроют свои французские секреты.
Организационные детали
Гуляя, мы посетим французское кафе, где вы можете заказать себе кофе или выпечку на ваше усмотрение (оплачивается отдельно)
Надевайте удобную одежду и обувь — вас ждет достаточно протяженный маршрут в центре города
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Приветствую вас на страничке моей экскурсии. Меня зовут Ольга, я гид, лингвист и исследователь межкультурных коммуникаций, живу в одном из самых прекрасных городов России. Санкт-Петербург впитал в себя традиции, облик и эстетику многих культур. В своих прогулках я с удовольствием открываю вам секреты этого великого города.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
15 ноя 2022
Прекрасная прогулка по Петербургу в сопровождении хорошего рассказчика и экскурсовода. Узнала много нового об архитектуре и истории некоторых зданий, посетили французскую кофейню с отличным кофе. Три часа пролетели совершенно незаметно.
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