Мне важно проводить экскурсии по тем темам, от которых у меня горят глаза — так я могу вдохновить и вас! Предлагаю посвятить 3 часа в Северной столице ее богатому французскому наследию. Вы увидите, как Франция отразилась в архитектуре города и истории России. Услышите о выдающихся людях, поймете европейский код Петербурга и насладитесь эстетикой деталей.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Вас ожидает Франция!

С самого момента основания Санкт-Петербурга сюда прибывали французы разных профессий и сословий, привозя с собой частичку европейской культуры. Мы пройдем по их следам, по самым французским уголкам Северной столицы.

За чашечкой кофе в типичном французском кафе обсудим, почему мода на французский язык охватила русскую аристократию 18 века. Гуляя, вы узнаете невероятные факты о дружбе Екатерины II с Вольтером и раскроете, как библиотека прославленного философа стала национальным достоянием России.

По маршруту вас ждет объект, заказ на который почти достался автору Эйфелевой башни, но был отдан другой знаменитой французской компании. Конечно, заглянем и в здание Пассажа, в свое время ставшего посольством парижской моды в Петербурге.

Особое внимание уделим Огюсту Монферрану — французу, столь заметно и талантливо повлиявшему на архитектурный облик Города на Неве. Я познакомлю вас с одним из его произведений — Александровской колонной, история возведения которой окутана сотнями удивительных фактов, легенд и шуток.

Марсово поле, Троицкий мост, храм Лурдской Божией Матери — эти и другие места и памятники также откроют свои французские секреты.

Организационные детали