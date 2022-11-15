Окно в Париж: Франция в Петербурге

Утолить жажду Европы на атмосферной прогулке с гидом-лингвистом и исследователем культуры

5
1 отзыв
Мне важно проводить экскурсии по тем темам, от которых у меня горят глаза — так я могу вдохновить и вас! Предлагаю посвятить 3 часа в Северной столице ее богатому французскому наследию. Вы увидите, как Франция отразилась в архитектуре города и истории России. Услышите о выдающихся людях, поймете европейский код Петербурга и насладитесь эстетикой деталей.
Окно в Париж: Франция в Петербурге
Окно в Париж: Франция в Петербурге
Окно в Париж: Франция в Петербурге
Окно в Париж: Франция в Петербурге
Окно в Париж: Франция в Петербурге
Окно в Париж: Франция в Петербурге
Окно в Париж: Франция в Петербурге
Окно в Париж: Франция в Петербурге
Окно в Париж: Франция в Петербурге
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Описание

Вас ожидает Франция!

С самого момента основания Санкт-Петербурга сюда прибывали французы разных профессий и сословий, привозя с собой частичку европейской культуры. Мы пройдем по их следам, по самым французским уголкам Северной столицы.

За чашечкой кофе в типичном французском кафе обсудим, почему мода на французский язык охватила русскую аристократию 18 века. Гуляя, вы узнаете невероятные факты о дружбе Екатерины II с Вольтером и раскроете, как библиотека прославленного философа стала национальным достоянием России.

По маршруту вас ждет объект, заказ на который почти достался автору Эйфелевой башни, но был отдан другой знаменитой французской компании. Конечно, заглянем и в здание Пассажа, в свое время ставшего посольством парижской моды в Петербурге.

Особое внимание уделим Огюсту Монферрану — французу, столь заметно и талантливо повлиявшему на архитектурный облик Города на Неве. Я познакомлю вас с одним из его произведений — Александровской колонной, история возведения которой окутана сотнями удивительных фактов, легенд и шуток.

Марсово поле, Троицкий мост, храм Лурдской Божией Матери — эти и другие места и памятники также откроют свои французские секреты.

Организационные детали

  • Гуляя, мы посетим французское кафе, где вы можете заказать себе кофе или выпечку на ваше усмотрение (оплачивается отдельно)
  • Надевайте удобную одежду и обувь — вас ждет достаточно протяженный маршрут в центре города

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
15 ноя 2022
Прекрасная прогулка по Петербургу в сопровождении хорошего рассказчика и экскурсовода. Узнала много нового об архитектуре и истории некоторых зданий, посетили французскую кофейню с отличным кофе. Три часа пролетели совершенно незаметно.

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