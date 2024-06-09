Где собиралась одна из первых в России масонских лож? В каком ресторане любил отдыхать Пушкин? Как гостиница «Астория» связана с «Титаником»? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии! А также побываем в сердце города и увидим, каким он был на рубеже 19–20 веков.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Дворцовую площадь с её неповторимым ансамблем и Александровской колонной.
- Большую Морскую — улицу, связанную с огромным количеством исторических событий и лиц.
- Исаакиевскую площадь с самым большим собором Петербурга.
Вы узнаете:
- Зачем нужен ангел на Александровской колонне и что значит глаз в треугольнике на её постаменте.
- Что находилось на Дворцовой до того, как она стала главной площадью страны.
- Что таит символика на арке Главного штаба.
- Где располагался ресторан «Талон», куда мчался пушкинский Онегин и гостем которого был сам Александр Сергеевич.
- Почему Большую Морскую в царское время в народе называли Бриллиантовой.
- Где собиралась одна из первых в России масонских лож и творил свои дела знаменитый авантюрист Калиостро, а ныне по иронии судьбы обитает Союз художников.
- Как связаны Исаакиевский собор, памятник Николаю I и Мариинский дворец и какое отношение к ним имеет родственник Наполеона.
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослых и детей от 9 лет.
- Дополнительных расходов нет, по желанию можете купить кофе или чай по пути.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 190 туристов
Приятно познакомиться, меня зовут Антон. Родился и вырос в Петербурге, всю жизнь интересовался непознанным: энергетикой человека, аномальными местами, загадками природы. Одна из таких загадок — места силы: я нашёл иЗадать вопрос
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