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продолжаю искать такие места в родном городе, в других регионах нашей страны и даже за границей. На экскурсиях по Петербургу знакомлю с этим явлением, рассказываю, что может обрести с их помощью человек и как правильно с ними взаимодействовать. Надеюсь, что благодаря этим экскурсиям вы раскроете для себя наш мир, и на одну из тайн в нём станет меньше.