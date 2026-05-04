Увлекательная экскурсия для тех, кто хочет увидеть Петербург с высоты птичьего полета.
Хотите увидеть Петербург с самого необычного ракурса? Приглашаем на лучшую смотровую площадку города, где вы не будете толкаться в очереди, а в мини-группе полюбуетесь лучшими видами Северной столицы и погрузитесь в её историю. Готовы? Тогда отправляемся за новыми впечатлениями и прекрасными фотоснимками!
Описание экскурсииЧто вас ожидает? Башня МПВО Замечали странные башенки на крышах в центре Петербурга? Они словно сошли со страниц книг о войне — и это абсолютная правда. Это наблюдательные пункты МПВО (местной противовоздушной обороны), молчаливые стражи, сохранившие память о героической обороне Ленинграда. Мы приглашаем вас подняться на одну из них и взглянуть на город глазами тех, кто его спас. Питер с высоты Перед нами раскинутся главные достопримечательности города: Казанский и Исаакиевский соборы, Лахта и стадион Зенит-Арена, Петропавловская крепость и другие знаковые места исторического центра Петербурга. Чаепитие Вас ждут уютные посиделки с горячим чаем прямо на смотровой площадке. Это создает особую, непринужденную атмосферу, где история оживает за чашкой чая. Чаепитие входит в стоимость. Кому подойдёт эта прогулка? Путешественникам от 12 лет, которые хотят увидеть Петербург с высоты и рассмотреть его глазами местных жителей. Важная информация:
- В прохладную погоду выдаём пледы, для лучшего обзора — бинокли.
- По запросу можем провести индивидуальную экскурсию для 1-4 человек: стоимость — 8000 ₽. Каждый дополнительный путешественник + 1000 ₽.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства.
• Пожалуйста, не опаздывайте. Максимальное ожидание — 5 минут. После начала экскурсии присоединиться к группе не будет возможности по технике безопасности. Спасибо за понимание! Ограничения:
- На экскурсию допускаются путешественники от 12 лет. До 18 лет обязательно сопровождение родителей.
- Не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзорный вид на:
- Казанский собор
- Исаакиевский собор
- Зимний дворец
- Музей Арктики и Антарктики
- Шпиль Адмиралтейства
- Башня Петропавловского собора
- Спас на Крови
- Лахта-Центр
- Многое другое
Что включено
- Посещение смотровой площадки
- Услуги гида
- Чаепитие
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 65
Завершение: Лиговский проспект, 65. У арки между магазином Сестры Мамутины и продукты
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
